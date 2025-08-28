Us Open, Paolini: "Ho ritrovato serenità ed equilibrio"

Jasmine Paolini è tornata: dice questo il successo al secondo turno degli Us Open, contro Iva Jovic, anche al di là del punteggio. "Avevo già giocato contro questa ragazza a Indian Wells - spiega l'azzurra, dopo essersi qualificata in due set con soli sei games lasciati all'avversaria - , penso che giochi davvero bene e che salirà presto in classifica. Da marzo a ora è già migliorata molto, è solida e sa toglierti il tempo, sta su tutte le palle e ha un ottimo atteggiamento. Ma abbiamo preparato bene la partita: sapevo più o meno cosa aspettarmi Ho avuto alti e bassi di attenzione, ma nel complesso è stato un buon match".