Tennis
US OPEN

Us Open, Paolini: "Ho ritrovato serenità ed equilibrio"

L'azzurra dopo il successo al secondo turno: "Spero il peggio sia passato. Obiettivo Finals, ma è dura"

28 Ago 2025 - 10:29
© Getty Images

© Getty Images

Jasmine Paolini è tornata: dice questo il successo al secondo turno degli Us Open, contro Iva Jovic, anche al di là del punteggio. "Avevo già giocato contro questa ragazza a Indian Wells - spiega l'azzurra, dopo essersi qualificata in due set con soli sei games lasciati all'avversaria - , penso che giochi davvero bene e che salirà presto in classifica. Da marzo a ora è già migliorata molto, è solida e sa toglierti il tempo, sta su tutte le palle e ha un ottimo atteggiamento. Ma abbiamo preparato bene la partita: sapevo più o meno cosa aspettarmi Ho avuto alti e bassi di attenzione, ma nel complesso è stato un buon match".

L'azzurra ha parlato della sua stagione, in ripresa dopo il calo. "L'obiettivo principale è mantenere un buon livello di tennis, ma mentirei se dicessi che le Finals non sono un obiettivo - spiega - . So che sarà difficilissimo, ma cercherò di fare di tutto per darmi una chance. Ora penso di aver ritrovato stabilità, serenità ed equilibrio. Ovviamente, per la prossima stagione bisognerà organizzarsi bene, ma adesso mi concentro su questa: spero che il periodo negativo sia definitivamente passato". Ora Paolini affronterà la ceca Marketa Vondrousova.

