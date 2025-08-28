Tennis, Us Open: Alcaraz travolge Bellucci, avanti Paolini e Darderi

Si riduce di un'ulteriore unità il contingente azzurro: lo spagnolo domina e sconfigge Mattia in 1h36'. Ora si troverà di fronte un altro italiano
Non riesce l'impresa a Mattia Bellucci, che si trova di fronte un Carlos Alcaraz semplicemente ingiocabile nel secondo turno degli Us Open: lo spagnolo domina sin dall'inizio e vince col punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 in 1h36' di gioco. Ora sfiderà Luciano Darderi (32), vincitore su Spizzirri in quattro set. Avanzano Fritz (4) e Shelton (6), out Rune (11) e Ruud (12). Nel tabellone femminile, prosegue Jasmine Paolini (7): ora affronterà Vondrousova.
TABELLONE MASCHILE
Carlos Alcaraz (2) illumina a giorno la notte italiana con una prestazione semplicemente sfolgorante, che non lascia scampo al nostro Mattia Bellucci e vale allo spagnolo il terzo turno degli Us Open. Non c'è semplicemente storia tra due tennisti di due livelli completamente differenti, con lo spagnolo che "gioca" con l'azzurro e gli concede quattro game in tre set: il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 è riassuntivo di un match chiuso in 1h36' e mai davvero in discussione. Ora sul cammino di Alcaraz si frapporrà un altro italiano, Luciano Darderi (32): quest'ultimo ha sconfitto lo statunitense Spizzirri in quattro set (6-0, 7-6, 2-6, 6-4) e cercherà di fermare un tennista che sembra semplicemente ingiocabile. Passano il turno i padroni di casa Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6), che hanno la meglio rispettivamente sul sudafricano Harris e su Carreno Busta: il primo concede un set, il secondo invece è implacabile con la sua vittoria per 6-4, 6-2, 6-4. Avanti anche l'altro statunitense Frances Tiafoe (17), nella giornata delle eliminazioni eccellenti: Draper (5) si ritira e concede il passaggio del turno a Bergs, mentre escono di scena sia Rune (11) che Ruud (12). Per entrambi la sconfitta è sorprendente e al quinto set, rispettivamente contro Struff e il belga Collignon. Salutano la compagna altre due teste di serie: Mensik (16) crolla contro Blanchet e Davidovich Fokina (18) perde contro Rinderknech, che vivrà il derby francese contro Bonzi nel turno successivo. Avanzano anche Mannarino e Norrie, che sfideranno rispettivamente Shelton e Djokovic.
TABELLONE FEMMINILE
Il tabellone femminile vede proseguire il cammino di Jasmine Paolini (7), unica superstite azzurra che si conferma in ottima forma: netta vittoria su Jovic con un doppio 6-3, ora sul suo cammino ci sarà Marketa Vondrousova che ha eliminato la statunitense Kessler (32). Avanza senza troppi patemi d'animo anche Aryna Sabalenka (1), che sconfigge Kudermetova in due set: 7-6, 6-2 per regalarsi il duello contro la canadese Fernandez (31). Dominanti le prove di Andreeva (5) e Pegula (4), che lasciano le briciole alle rivali, bene anche Rybakina (9) e Krejcikova che vincono agevolmente in due set. Prosegue anche il cammino della belga Elise Mertens (19), mentre escono di scena tre teste di serie: eliminazione per Bencic (16), Samsonova (17) e Ostapenko (25).
