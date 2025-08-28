Tennis, Us Open: Alcaraz travolge Bellucci, avanti Paolini e Darderi

Carlos Alcaraz (2) illumina a giorno la notte italiana con una prestazione semplicemente sfolgorante, che non lascia scampo al nostro Mattia Bellucci e vale allo spagnolo il terzo turno degli Us Open. Non c'è semplicemente storia tra due tennisti di due livelli completamente differenti, con lo spagnolo che "gioca" con l'azzurro e gli concede quattro game in tre set: il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 è riassuntivo di un match chiuso in 1h36' e mai davvero in discussione. Ora sul cammino di Alcaraz si frapporrà un altro italiano, Luciano Darderi (32): quest'ultimo ha sconfitto lo statunitense Spizzirri in quattro set (6-0, 7-6, 2-6, 6-4) e cercherà di fermare un tennista che sembra semplicemente ingiocabile. Passano il turno i padroni di casa Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6), che hanno la meglio rispettivamente sul sudafricano Harris e su Carreno Busta: il primo concede un set, il secondo invece è implacabile con la sua vittoria per 6-4, 6-2, 6-4. Avanti anche l'altro statunitense Frances Tiafoe (17), nella giornata delle eliminazioni eccellenti: Draper (5) si ritira e concede il passaggio del turno a Bergs, mentre escono di scena sia Rune (11) che Ruud (12). Per entrambi la sconfitta è sorprendente e al quinto set, rispettivamente contro Struff e il belga Collignon. Salutano la compagna altre due teste di serie: Mensik (16) crolla contro Blanchet e Davidovich Fokina (18) perde contro Rinderknech, che vivrà il derby francese contro Bonzi nel turno successivo. Avanzano anche Mannarino e Norrie, che sfideranno rispettivamente Shelton e Djokovic.