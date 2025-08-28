Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Us Open: Alcaraz travolge Bellucci, avanti Paolini e Darderi

Si riduce di un'ulteriore unità il contingente azzurro: lo spagnolo domina e sconfigge Mattia in 1h36'. Ora si troverà di fronte un altro italiano

28 Ago 2025 - 08:25
© Getty Images

© Getty Images

Non riesce l'impresa a Mattia Bellucci, che si trova di fronte un Carlos Alcaraz semplicemente ingiocabile nel secondo turno degli Us Open: lo spagnolo domina sin dall'inizio e vince col punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 in 1h36' di gioco. Ora sfiderà Luciano Darderi (32), vincitore su Spizzirri in quattro set. Avanzano Fritz (4) e Shelton (6), out Rune (11) e Ruud (12). Nel tabellone femminile, prosegue Jasmine Paolini (7): ora affronterà Vondrousova. 

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz (2) illumina a giorno la notte italiana con una prestazione semplicemente sfolgorante, che non lascia scampo al nostro Mattia Bellucci e vale allo spagnolo il terzo turno degli Us Open. Non c'è semplicemente storia tra due tennisti di due livelli completamente differenti, con lo spagnolo che "gioca" con l'azzurro e gli concede quattro game in tre set: il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 è riassuntivo di un match chiuso in 1h36' e mai davvero in discussione. Ora sul cammino di Alcaraz si frapporrà un altro italiano, Luciano Darderi (32): quest'ultimo ha sconfitto lo statunitense Spizzirri in quattro set (6-0, 7-6, 2-6, 6-4) e cercherà di fermare un tennista che sembra semplicemente ingiocabile. Passano il turno i padroni di casa Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6), che hanno la meglio rispettivamente sul sudafricano Harris e su Carreno Busta: il primo concede un set, il secondo invece è implacabile con la sua vittoria per 6-4, 6-2, 6-4. Avanti anche l'altro statunitense Frances Tiafoe (17), nella giornata delle eliminazioni eccellenti: Draper (5) si ritira e concede il passaggio del turno a Bergs, mentre escono di scena sia Rune (11) che Ruud (12). Per entrambi la sconfitta è sorprendente e al quinto set, rispettivamente contro Struff e il belga Collignon. Salutano la compagna altre due teste di serie: Mensik (16) crolla contro Blanchet e Davidovich Fokina (18) perde contro Rinderknech, che vivrà il derby francese contro Bonzi nel turno successivo. Avanzano anche Mannarino e Norrie, che sfideranno rispettivamente Shelton e Djokovic. 

TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile vede proseguire il cammino di Jasmine Paolini (7), unica superstite azzurra che si conferma in ottima forma: netta vittoria su Jovic con un doppio 6-3, ora sul suo cammino ci sarà Marketa Vondrousova che ha eliminato la statunitense Kessler (32). Avanza senza troppi patemi d'animo anche Aryna Sabalenka (1), che sconfigge Kudermetova in due set: 7-6, 6-2 per regalarsi il duello contro la canadese Fernandez (31). Dominanti le prove di Andreeva (5) e Pegula (4), che lasciano le briciole alle rivali, bene anche Rybakina (9) e Krejcikova che vincono agevolmente in due set. Prosegue anche il cammino della belga Elise Mertens (19), mentre escono di scena tre teste di serie: eliminazione per Bencic (16), Samsonova (17) e Ostapenko (25). 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Djokovic vince agli US Open ma a fare notizia è il suo look bizzarro FOTO

Alcaraz, il nuovo look è subito virale: Carlitos si presenta completamente rasato

Alcaraz avanza senza problemi, battuto Opelka. Cobolli vince il derby italiano

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

Jannik: "Sono contento di stare di nuovo bene, ora vedremo cosa succederà"

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:28
Roma, può essere la giornata chiave per Tsimikas
09:18
Juve-Kolo si continua a trattare: ora Comolli pensa a come prenderlo tenendo Vlahovic
09:17
Il Verona spinge per Baldanzi: può arrivare in prestito
09:07
Us Open: un rivale in meno per Sinner, Draper costretto al ritiro
08:51
Milan-Nkunku, la trattativa è bollente: si cerca l'intesa con il calciatore. Dovbyk in pole come prima punta