Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Us Open misto, Errani e Vavassori si confermano campioni

Sara e Andrea si confermano campioni a Flushing Medows, questa volta nell'edizione con le "star"

21 Ago 2025 - 10:15
1 di 15
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difeso il titolo di doppio misto degli US Open, mantenendo una squadra tradizionale al vertice di un evento rinnovato e ricco di stelle del singolare. Gli italiani hanno battuto i numeri 3 del seeding Iga Swiatek e Casper Ruud per 6-3, 5-7 (10-6), vincendo quattro partite in due giorni e aggiudicandosi un milione di dollari, un aumento enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno in un formato che non aveva nulla a che vedere con quello di quest'anno.

Errani e Vavassori erano tra i molti critici dei cambiamenti apportati all'evento, che hanno escluso tutte le altre coppie tradizionali di doppio, ma dopo aver conquistato un rapido vantaggio nel tie-break e aver resistito davanti a un pubblico numeroso all'Arthur Ashe Stadium, non avevano altro che sorrisi e abbracci. "Penso che sia stato fantastico giocare in questo campo con così tanta gente e devo dire grazie dal profondo del cuore per l'atmosfera", ha detto Vavassori prima di ricevere il trofeo. È stata un'esperienza rara per i giocatori di doppio e proprio quello che cercavano gli organizzatori degli US Open quando hanno rinnovato il torneo, anticipandolo a domenica, prima dell'inizio del singolare, nella speranza che i giocatori più famosi del tennis vi partecipassero. Molti di loro lo hanno fatto. Ma alla fine, l'evento è stato dominato dagli specialisti del doppio.

Errani e Vavassori non erano nemmeno sicuri di poter difendere il titolo. Otto delle sedici squadre partecipanti si sono qualificate in base alla classifica combinata dei loro giocatori nel singolare, mentre le restanti hanno ottenuto una wild card. Gli italiani ne hanno ottenuta una e sono diventati i primi campioni di doppio misto a Flushing Meadows dopo Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray nel 2018-19. Hanno ripetuto più volte che rappresentavano i tanti giocatori di doppio che quest'anno non hanno avuto la possibilità di venire a New York con loro. "Penso che questo sia anche per loro", ha detto Errani.

"In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario - ha detto Andrea Vavassori prima di ricevere la coppa da due campioni di doppio, e doppio misto, come Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock agli Us Open di tennis - In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. E' importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro, ne abbiamo avuta con questo evento, è importante che ce ne sia sempre di più".

Sara Errani aggiunge: "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti per te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. E' incredibile giocare a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi, e a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi".

L'onore degli avversari: "Siete due grandissimi giocatori, in doppio ci avete dimostrato di cosa siete capaci", ha detto Swiatek all'inizio del suo discorso durante la cerimonia di premiazione. "Di solito mi concentro sul singolare, stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie, Casper, per avermi chiesto di giocare con te", ha aggiunto. I complimenti a Wave e Sarita arrivano anche da Casper Ruud: "Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo essendo arrivata all'ultimo da Cincinnati. E' stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, ora ci dedicheremo al singolare".

us open
sara errani
andrea vavassori

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO

Sinner si ritira e chiede scusa: "Sto male da ieri, speravo di recuperare"

Cahill: "Sinner ha avuto un virus, ma ora sta meglio. Spero torni in campo giovedì"

Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"

Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:59
Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore
11:59
Douglas Luiz partito per Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...
11:58
La Juve punta Zhegrova: può ritrovare David
11:53
Boniface: tecnica, forza fisica e la capacità di rialzarsi sempre dopo una caduta
11:50
L'agente di Boniface in arrivo a Milano: si tratta sul contratto, operazione verso la chiusura