Us Open misto, Errani e Vavassori si confermano campioni

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difeso il titolo di doppio misto degli US Open, mantenendo una squadra tradizionale al vertice di un evento rinnovato e ricco di stelle del singolare. Gli italiani hanno battuto i numeri 3 del seeding Iga Swiatek e Casper Ruud per 6-3, 5-7 (10-6), vincendo quattro partite in due giorni e aggiudicandosi un milione di dollari, un aumento enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno in un formato che non aveva nulla a che vedere con quello di quest'anno.



Errani e Vavassori erano tra i molti critici dei cambiamenti apportati all'evento, che hanno escluso tutte le altre coppie tradizionali di doppio, ma dopo aver conquistato un rapido vantaggio nel tie-break e aver resistito davanti a un pubblico numeroso all'Arthur Ashe Stadium, non avevano altro che sorrisi e abbracci. "Penso che sia stato fantastico giocare in questo campo con così tanta gente e devo dire grazie dal profondo del cuore per l'atmosfera", ha detto Vavassori prima di ricevere il trofeo. È stata un'esperienza rara per i giocatori di doppio e proprio quello che cercavano gli organizzatori degli US Open quando hanno rinnovato il torneo, anticipandolo a domenica, prima dell'inizio del singolare, nella speranza che i giocatori più famosi del tennis vi partecipassero. Molti di loro lo hanno fatto. Ma alla fine, l'evento è stato dominato dagli specialisti del doppio.