Us Open misto, Errani e Vavassori si confermano campioni

Sara e Andrea si confermano campioni a Flushing Medows, questa volta nell'edizione con le "star"
Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difeso il titolo di doppio misto degli US Open, mantenendo una squadra tradizionale al vertice di un evento rinnovato e ricco di stelle del singolare. Gli italiani hanno battuto i numeri 3 del seeding Iga Swiatek e Casper Ruud per 6-3, 5-7 (10-6), vincendo quattro partite in due giorni e aggiudicandosi un milione di dollari, un aumento enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno in un formato che non aveva nulla a che vedere con quello di quest'anno.
Errani e Vavassori erano tra i molti critici dei cambiamenti apportati all'evento, che hanno escluso tutte le altre coppie tradizionali di doppio, ma dopo aver conquistato un rapido vantaggio nel tie-break e aver resistito davanti a un pubblico numeroso all'Arthur Ashe Stadium, non avevano altro che sorrisi e abbracci. "Penso che sia stato fantastico giocare in questo campo con così tanta gente e devo dire grazie dal profondo del cuore per l'atmosfera", ha detto Vavassori prima di ricevere il trofeo. È stata un'esperienza rara per i giocatori di doppio e proprio quello che cercavano gli organizzatori degli US Open quando hanno rinnovato il torneo, anticipandolo a domenica, prima dell'inizio del singolare, nella speranza che i giocatori più famosi del tennis vi partecipassero. Molti di loro lo hanno fatto. Ma alla fine, l'evento è stato dominato dagli specialisti del doppio.
Errani e Vavassori non erano nemmeno sicuri di poter difendere il titolo. Otto delle sedici squadre partecipanti si sono qualificate in base alla classifica combinata dei loro giocatori nel singolare, mentre le restanti hanno ottenuto una wild card. Gli italiani ne hanno ottenuta una e sono diventati i primi campioni di doppio misto a Flushing Meadows dopo Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray nel 2018-19. Hanno ripetuto più volte che rappresentavano i tanti giocatori di doppio che quest'anno non hanno avuto la possibilità di venire a New York con loro. "Penso che questo sia anche per loro", ha detto Errani.
"In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario - ha detto Andrea Vavassori prima di ricevere la coppa da due campioni di doppio, e doppio misto, come Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock agli Us Open di tennis - In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. E' importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro, ne abbiamo avuta con questo evento, è importante che ce ne sia sempre di più".
Sara Errani aggiunge: "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti per te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. E' incredibile giocare a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi, e a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi".
L'onore degli avversari: "Siete due grandissimi giocatori, in doppio ci avete dimostrato di cosa siete capaci", ha detto Swiatek all'inizio del suo discorso durante la cerimonia di premiazione. "Di solito mi concentro sul singolare, stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie, Casper, per avermi chiesto di giocare con te", ha aggiunto. I complimenti a Wave e Sarita arrivano anche da Casper Ruud: "Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo essendo arrivata all'ultimo da Cincinnati. E' stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, ora ci dedicheremo al singolare".
