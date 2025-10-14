Logo SportMediaset
Calcio

Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme"

14 Ott 2025 - 23:09

Manuel Locatelli, nel post partita con Israele, ha parlato ai microfoni della Rai: "Era fondamentale vincere questa partita. La cosa importante è l'aria che si respira a Coverciano. Siamo un bel gruppo che ha voglia di lavorare, bisogna continuare così. Loro si muovono molto ed erano difficili da capire, poi nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Dopo il gol, la partita è stata più tranquilla. Tutti noi sappiamo che responsabilità abbiamo e stiamo bene insieme. Il mister è una persona vera, ti dice le cose in faccia e questo fa bene. Quando indossiamo questa maglia bisogna dare il massimo".

