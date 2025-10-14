Italia, Gattuso: "Oggi avevamo tutto da perdere. Playoff? Che Dio ce la mandi buona..."

Rino Gattuso conquista la quarta vittoria su quattro e la sua Italia si garantisce i playoff, ultima spiaggia per approdare ai Mondiali 2026. "Siamo stati bravi perché la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, ci hanno fatto ballare e portato in giro per il campo - ha commentato il ct azzurro ai microfoni di Rai Sport - Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Locatelli ha fatto una grandissima partita, così come gli attaccanti. Raspadori ha sofferto un po', Gigio ha fatto due buone parate. Personalmente sono soddisfatto, ho visto un grande spirito e sono contento di non aver preso gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi".