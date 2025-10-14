Logo SportMediaset
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
ITALIA

Italia, Gattuso: "Oggi avevamo tutto da perdere. Playoff? Che Dio ce la mandi buona..."

Il ct azzurro dopo la vittoria con Israele che vale i playoff: "Speriamo di non perdere giocatori. A novembre proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio"

14 Ott 2025 - 23:08
© IPA

© IPA

Rino Gattuso conquista la quarta vittoria su quattro e la sua Italia si garantisce i playoff, ultima spiaggia per approdare ai Mondiali 2026. "Siamo stati bravi perché la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, ci hanno fatto ballare e portato in giro per il campo - ha commentato il ct azzurro ai microfoni di Rai Sport - Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Locatelli ha fatto una grandissima partita, così come gli attaccanti. Raspadori ha sofferto un po', Gigio ha fatto due buone parate.  Personalmente sono soddisfatto, ho visto un grande spirito e sono contento di non aver preso gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi".

Sotto la sua guida, l'Italia ha fatto la bellezza di 16 gol. "Ma dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo possono gestire. E quando abbiamo palla la qualità c'è, ma bisogna ritrovare compattezza e lavorare su ogni centimetro. Playoff? Non si riposa, speriamo che Dio ce la mandi buona e di non perdere giocatori. A novembre faremo due partite serie, proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio e cercheremo di formare quel nucleo compatto che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo".

rino gattuso
italia-israele
qualificazioni mondiali 2026
