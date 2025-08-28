Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

"Non hai classe, sei maleducata: vediamo cosa succede fuori dagli Stati Uniti. Ti aspetto". Pesante litigio alla fine del match del secondo turno degli Us Open femminili tra la lettone Jelena Ostapenko e l'americana Taylor Townsend, che l'aveva battuta 7-5 6-1. Al momento del saluto finale, la Ostapenko, ex campionessa al Roland Garros, non ha stretto la mano all'avversaria e ha aperto sotto gli occhi del giudice di sedia una viva discussione, col dito puntato verso l'americana e il rimprovero per alcuni atteggiamenti in campo. "Mi ha detto che non ho classe e non ho educazione - ha raccontato poi Townsend - e che aspetta di vedere cosa succede quando ci incontriamo fuori dagli Usa. Onestamente non vedo l'ora perché l'ho già battuta in Canada ed è fuori dagli Stati Uniti... Vedremo cosa avrà da dire. Il fatto è che certe persone non sanno proprio perdere".