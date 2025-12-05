Tennis: Sinner e Paolini migliori giocatori dell'anno, Cobolli firma l'impresa più bella

Jannik Sinner e Jasmine Paolini sono i migliori tennisti dell'anno: per entrambi la motivazione 'Senza parole'. Sono stati ufficializzati i vincitori dei SuperTennis Awards 2025 ma, come sottolinea la nota della Fitp, "la scomparsa di Nicola Pietrangeli ci ha imposto il rinvio a data da destinarsi dei SuperTennis Awards, il tradizionale tributo di fine anno dedicato alle eccellenze del nostro movimento. Un atto dovuto verso un gigante che ha posto le fondamenta della nostra storia". Tra i protagonisti che riceveranno il premio, in attesa della riprogrammazione dell'evento, ci sono i nomi di spicco del tennis azzurro. Flavio Cobolli verrà premiato per l'impresa dell'anno grazie alle vittorie di Bologna in Coppa Davis: "Con le due partite strappacuore di Bologna ha fermato l'Italia, bloccando persino un'istituzione nazionale come il TG1 e fornendo ai suoi coetanei un esempio di coraggio e dedizione". Matteo Berrettini riceverà il premio Cuor di leone: "Veterano di mille battaglie, ha allungato la striscia di imbattibilità personale in Coppa Davis guidando con i suoi ruggiti l'Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva". Cuor di Leonessa è invece Sara Errani: "Gli anni passano, la tempra non diminuisce. Ancora una volta è stata insostituibile partner-guida per l'amica Jasmine, e non solo in doppio ma anche dalla tribuna. Riconoscimenti anche per Elisabetta Cocciaretto, arrivando tra gli altri fino a Lorenzo Musetti e Stefano Cobolli, tecnico e padre di Flavio. Infine premiate anche le Final 8 di Coppa Davis che ricevono il riconoscimento come miglior torneo dell'anno.