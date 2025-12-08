Tiro a volo: finali CdM, Stanco vince nel trap a Doha, battuta Perilli allo shoot off

È terminata nel migliore dei modi la stagione post-olimpica di Silvana Stanco. Sulla pedana del Lusail Shooting Range di Doha, teatro delle finali della Coppa del Mondo di tiro a volo, la trentaduenne di Sturno ha conquistato il primo posto nella finale femminile di trap. Per lei si tratta del secondo successo in carriera nel closing del massimo circuito internazionale dopo quello firmato (sempre nella capitale del Qatar) nell'edizione di due anni fa. Grande prestazione globale per l'argento olimpico ed iridato in carica , presentatasi nell'ultimo atto ad otto dotata del dorsale numero uno in virtù del miglior punteggio (121/125) fatto registrare nella fase preliminare. Il cambiamento del format non ha influenzato la leader del ranking mondiale, riuscita ad arrivare sino all'ultima serie da cinque colpi insieme alla campionessa uscente Alessandra Perilli, in vantaggio per 23-22 nei confronti dell'irpina. Alla fine, complice il doppio sanguinoso errore (compreso quello commesso sull'ultimo piattello) della tiratrice sammarinese, le due contendenti hanno chiuso appaiate sul 26/30 e dunque, a dover decidere la contesa, è stato lo shoot-off, conquistato per 2-1 dalla fuoriclasse azzurra. Sul terzo gradino del podio, quindi, si è andata a piazzare la turca Rumeysa Pelin Kaya (22/25).