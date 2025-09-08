US Open, il pensiero di Panatta: "Alcaraz ha più soluzioni di Sinner"

L'ultimo atto dello slam americano "me lo aspettavo più combattuto - ammette Panatta alla Domenica Sportiva su Rai 2 -. Stavolta Alcaraz ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocità e soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà". Questo non significa che adesso l'azzurro, scivolato al n.2 della classifica mondiale, sia meno competitivo: "Loro due sono superiori in maniera quasi imbarazzante nei confronti degli altri, quando entrambi giocano al 100% il match è imprevedibile e può vincere sia l'uno che l'altro. Alcaraz ha provato sette-otto cose in tutte le parti del campo e ho capito che tirava una brutta aria. Adesso però non vorrei dopo che lo abbiamo santificato se ha perso un match con Alcaraz non è cambiato nulla, è rimasto tutto uguale, rimangono due grandissimi campioni, e Sinner è impressionante quando fa il suo gioco. Ci sta che la prossima volta vinca Sinner, ora ci sono le Atp Finals. Detto che il tennis vero sono gli Slam e ne hanno vinti due per uno".