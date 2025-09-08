Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
Tennis

US Open, il pensiero di Panatta: "Alcaraz ha più soluzioni di Sinner"

L'ex campione ha commentato così la sconfitta dell'italiano, aggiungendo: "Niente drammi, il duello si ripeterà" 

08 Set 2025 - 12:16
1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Alcaraz ha più soluzioni tecniche di Sinner, ha giocato a un livello altissimo con una velocità sbalorditiva". Nella finale degli Us Open, l'ennesima puntata del confronto tra i due dominatori del tennis mondiale, Adriano Panatta ha visto la marcia in più nelle braccia e nelle gambe dello spagnolo: l'ex campione del tennis azzurro ha sottolineato che Alcaraz ha anche "un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa recuperi quasi impossibili, arriva su palle inarrivabili e ha pure il controllo. E sul dritto diventa più forte di Sinner".

Leggi anche

Comanda Alcaraz, Sinner insegue: come cambia il ranking Atp e cosa deve fare Jannik per tornare numero uno

L'ultimo atto dello slam americano "me lo aspettavo più combattuto - ammette Panatta alla Domenica Sportiva su Rai 2 -. Stavolta Alcaraz ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocità e soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà". Questo non significa che adesso l'azzurro, scivolato al n.2 della classifica mondiale, sia meno competitivo: "Loro due sono superiori in maniera quasi imbarazzante nei confronti degli altri, quando entrambi giocano al 100% il match è imprevedibile e può vincere sia l'uno che l'altro. Alcaraz ha provato sette-otto cose in tutte le parti del campo e ho capito che tirava una brutta aria. Adesso però non vorrei dopo che lo abbiamo santificato se ha perso un match con Alcaraz non è cambiato nulla, è rimasto tutto uguale, rimangono due grandissimi campioni, e Sinner è impressionante quando fa il suo gioco. Ci sta che la prossima volta vinca Sinner, ora ci sono le Atp Finals. Detto che il tennis vero sono gli Slam e ne hanno vinti due per uno".

Sulla finale di New York un peso determinante lo ha avuto il servizio. "Sinner non ha servito bene, quando la prima è al di sotto del 60% diventa dura - aggiunge Panatta -. Musetti? È un giocatore che sta vicino a loro, non gli sta accanto, ha grandissima tecnica, gioca proprio bene a tennis, gli manca continuità, saper controllare il sistema nervoso, un po' di esperienza: cose che fanno le eccezioni, e Alcaraz e Sinner sono le due eccezioni". Quanto a Sinner - conclude Panatta - "sa che l'unico che lo può battere è Alcaraz, si impegna con tutti nella stessa maniera e gli altri li travolge infatti. Alcaraz può migliorare prendendo le doti di Sinner, prima fra tutte la costanza, e Sinner quelle del rivale, le maggiori soluzioni: se potessimo fare la shakerata tra i due avremmo il giocatore perfetto".

Leggi anche

Sinner abdica e... cambia gioco: "Devo uscire dalla comfort zone e diventare più imprevedibile"

sinner
alcaraz
us open
adriano panatta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

US Open, non solo Trump: parata di stelle a NY per la finale Sinner-Alcaraz

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

Urla, smorfie, baci e sorrisi: così Sabalenka infiamma Flushing Meadows

Sinner: "E' stata dura. Il time-out medico? Nulla di grave. Sarà una finale bellissima"

La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:13
Saranno famosi: 15 nuovi arrivi "sconosciuti" su cui puntare al Fantacalcio
13:10
Bilbao, Alvarez sospeso dalla commissione Uefa per 10 mesi
13:05
Us Open, Nadal: "Congratulazioni ad Alcaraz per il lavoro svolto in questa grande stagione"
12:54
Terza maglia dell'Inter: ecco le ultime indiscrezioni per il 2025/2026
12:49
Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile"