Tennis, Sinner abdica e... rilancia: "Devo uscire dalla comfort zone e diventare più imprevedibile"

Il tennista azzurro fa autocritica dopo il ko in finale allo Us Open contro Alcaraz
Il re ha abdicato: dopo 65 settimane in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner ha ceduto lo scettro al rivale di sempre Carlos Alcaraz. La sconfitta in finale allo Us Open costringe ora il tennista azzurro a 'rincorrere' l'avversario, in una corsa a due che sarà il leit-motiv non solo delle prossime settimane e mesi ma certamente anche dei prossimi anni.
A Flushing Meadows lo spagnolo si è mostrato superiore, tecnicamente e fisicamente e ha strameritato il successo. Ma il campione, il fuoriclasse - e Sinner lo è - ha la forza e l'intelligenza per analizzare, valutare e cambiare. Così, ancora a caldo, Jannik ha avuto la lucidità di fotografare il match per quello che è stato, facendo autocritica.
Un'autocritica lucida e propositiva: "Sono stato molto prevedibile in campo, mentre lui ha cambiato il suo gioco" ha dichiarato in conferenza stampa. "Non ho mai fatto un serve&volley, non ho usato molto la palla corta... Per affrontare Carlos devi uscire dalla tua zona di comfort. Devo apportare qualche modifica: magari perderò qualche partita in più d'ora in poi, ma facendo dei cambiamenti per essere un giocatore più imprevedibile. Devo diventare un tennista migliore, alla fine è questo il mio obiettivo principale".
