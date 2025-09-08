Logo SportMediaset
Tennis, Sinner abdica e... rilancia: "Devo uscire dalla comfort zone e diventare più imprevedibile"

Il tennista azzurro fa autocritica dopo il ko in finale allo Us Open contro Alcaraz

08 Set 2025 - 08:38
Il re ha abdicato: dopo 65 settimane in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner ha ceduto lo scettro al rivale di sempre Carlos Alcaraz. La sconfitta in finale allo Us Open costringe ora il tennista azzurro a 'rincorrere' l'avversario, in una corsa a due che sarà il leit-motiv non solo delle prossime settimane e mesi ma certamente anche dei prossimi anni.

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

A Flushing Meadows lo spagnolo si è mostrato superiore, tecnicamente e fisicamente e ha strameritato il successo. Ma il campione, il fuoriclasse - e Sinner lo è - ha la forza e l'intelligenza per analizzare, valutare e cambiare. Così, ancora a caldo, Jannik ha avuto la lucidità di fotografare il match per quello che è stato, facendo autocritica.

Carlos Alcaraz

Alcaraz sorride: "Bravo Jannik, ormai vedo te più della mia famiglia..."

Un'autocritica lucida e propositiva: "Sono stato molto prevedibile in campo, mentre lui ha cambiato il suo gioco" ha dichiarato in conferenza stampa. "Non ho mai fatto un serve&volley, non ho usato molto la palla corta... Per affrontare Carlos devi uscire dalla tua zona di comfort. Devo apportare qualche modifica: magari perderò qualche partita in più d'ora in poi, ma facendo dei cambiamenti per essere un giocatore più imprevedibile. Devo diventare un tennista migliore, alla fine è questo il mio obiettivo principale".

Jannik Sinner

Sinner: "Carlos ha giocato meglio di me, più di così non potevo fare"

us open
sinner
alcaraz
tennis

