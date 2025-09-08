Comanda Alcaraz, Sinner insegue: come cambia il ranking Atp e cosa deve fare Jannik per tornare numero uno

Dopo il successo a Wimbledon a luglio, Jannik guidava con un vantaggio di 3430 punti:Carlos gliene ha recuperati 4090, considerando anche quelli persi dall'azzurro in confronto al 2024 (350 a Cincinnati, 700 a Flushing Meadows). Che Alcaraz sarebbe andato meglio dello scorso anno, dove non aveva fatto praticamente in questo frangente di stagione, era preventivabile, di certo i successi a Cincinnati e New York hanno impresso un'accelerazione per certi versi non facile da immaginare.