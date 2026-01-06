United Cup, l'Italia è fuori: Cobolli si arrende dopo una maratona, inutile il successo della Paolini

Il sogno si è infranto subito, nel primo singolare di giornata alla "Rac Arena" di Perth. Flavio Cobolli ha combattuto per ben 3 ore e 22 minuti contro Arthur Rinderknech, cedendo solo al fotofinish di una battaglia logorante chiusa sul punteggio di 6-7 (4), 7-6 (5), 7-5 in favore del transalpino. Una sconfitta che ha reso matematicamente impossibile la qualificazione.