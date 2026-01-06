United Cup, l'Italia è fuori: Cobolli si arrende dopo una maratona, inutile il successo della Paolini

United Cup 2026: le foto di Italia-Svizzera
© ansa
© ansa
Niente quarti per gli Azzurri a Perth: serviva un "miracolo" sportivo, ma la sconfitta di Cobolli contro Rinderknech dopo oltre 3 ore spegne le speranze
Semaforo rosso per l'Italia alla United Cup 2026. La prima competizione ufficiale della nuova stagione tennistica si chiude già nella fase a gironi per la spedizione azzurra. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Svizzera, per accedere ai quarti di finale come migliore seconda serviva un'impresa ai limiti dell'impossibile contro la Francia: vincere 3-0 lasciando per strada al massimo un set.
Il sogno si è infranto subito, nel primo singolare di giornata alla "Rac Arena" di Perth. Flavio Cobolli ha combattuto per ben 3 ore e 22 minuti contro Arthur Rinderknech, cedendo solo al fotofinish di una battaglia logorante chiusa sul punteggio di 6-7 (4), 7-6 (5), 7-5 in favore del transalpino. Una sconfitta che ha reso matematicamente impossibile la qualificazione.
A giochi ormai fatti, Jasmine Paolini ha onorato l'impegno portando a casa il punto della bandiera: netto il suo successo su Leolia Jeanjean per 6-2, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Il destino del confronto è ora affidato al doppio misto Errani-Vavassori contro Rajaonah/Roger-Vasselin: in palio non c'è più il passaggio del turno, ma solo l'obiettivo di evitare l'ultimo posto nel Gruppo C.
© ansa
© ansa