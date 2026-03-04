Sci alpino, Cdm donne: Delago 5.a e Pirovano 6.a in prima prova discesa Val di Fassa

04 Mar 2026 - 12:53

La prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato ha aperto ufficialmente la tappa di Coppa del Mondo sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trento). A segnare il miglior tempo in questo primo test sul tracciato fassano è stata la slovena Ilka Stuhec che ha fissato il cronometro sull'1'22"92 avendo però saltato una porta. Alle sue spalle il secondo riferimento di giornata è siglato dalla francese Romane Mirandoli (+0"17) con la campionessa olimpica Breezy Johnson terza a 0"34. Positivo il feeling dimostrato con il tracciato da Nadia Delago e Laura Pirovano, rispettivamente quinta a 0"70 e sesta a 0"84, con Elena Curtoni autrice del quindicesimo tempo (+1"08) seguita da Nicol Delago (+1"14), Sofia Goggia (+1"40) e Roberta Melesi (+1"51); distacco maggiore quindi per Sara Thaler (+3"30), Sara Allemand (+3"54), Ilaria Ghisalberti (+5"07). Domani è in programma una seconda prova cronometrata, da venerdì quindi la tappa della Val di Fassa entrerà nel vivo proponendo nell'ordine le due discese (venerdì in recupero dalla gara non disputata a Crans Montana) ed un superG.

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:29
Ciclismo: Strade Bianche, il tratto sterrato intitolato a Pogacar
13:20
F1, vent'anni di circus per Hamilton: "Sono ancora affamato"
12:53
Sci alpino, Cdm donne: Delago 5.a e Pirovano 6.a in prima prova discesa Val di Fassa
12:06
Tennis, Alcaraz avverte Sinner: "Ora controllo le emozioni, e gioco un gran tennis"
12:03
Autodromo di Monza, gli eventi del calendario 2026