Sci alpino, Cdm donne: Delago 5.a e Pirovano 6.a in prima prova discesa Val di Fassa

La prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato ha aperto ufficialmente la tappa di Coppa del Mondo sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trento). A segnare il miglior tempo in questo primo test sul tracciato fassano è stata la slovena Ilka Stuhec che ha fissato il cronometro sull'1'22"92 avendo però saltato una porta. Alle sue spalle il secondo riferimento di giornata è siglato dalla francese Romane Mirandoli (+0"17) con la campionessa olimpica Breezy Johnson terza a 0"34. Positivo il feeling dimostrato con il tracciato da Nadia Delago e Laura Pirovano, rispettivamente quinta a 0"70 e sesta a 0"84, con Elena Curtoni autrice del quindicesimo tempo (+1"08) seguita da Nicol Delago (+1"14), Sofia Goggia (+1"40) e Roberta Melesi (+1"51); distacco maggiore quindi per Sara Thaler (+3"30), Sara Allemand (+3"54), Ilaria Ghisalberti (+5"07). Domani è in programma una seconda prova cronometrata, da venerdì quindi la tappa della Val di Fassa entrerà nel vivo proponendo nell'ordine le due discese (venerdì in recupero dalla gara non disputata a Crans Montana) ed un superG.