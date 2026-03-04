Dichiarazioni

Ferrari non cambia idea: "Bisogna usare le nuove tecnologie"

Mentre Lamborghini frena sul progetto a batteria, Maranello conferma il debutto della sua prima elettrica nel 2026

di Redazione Drive Up
04 Mar 2026 - 13:10
© Getty Images

© Getty Images

Nella Motor Valley si aprono due strade diverse. Da una parte Lamborghini, che ha deciso di rivedere i piani sulla sua futura elettrica; dall’altra Ferrari, che non cambia rotta e prosegue senza esitazioni verso il debutto della sua prima EV. Il numero uno di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha spiegato di recente che il quarto modello del Toro – inizialmente previsto come elettrico puro e anticipato dal concept Lamborghini Lanzador – arriverà sì, ma in versione ibrida plug-in, alla luce di un interesse ancora tiepido da parte della clientela.
Strategie diverse
A Maranello la visione è opposta. L’amministratore delegato Benedetto Vigna, intervenendo a margine di un evento in sede, ha chiarito la posizione del Cavallino: “Rispetto il punto di vista di Stephan così come sono sicuro che lui rispetta il nostro, ma ognuno ha la sua strategia”. Ferrari, insomma, non rallenta. Anzi, rilancia. “Noi siamo convinti che i leader sono e continuano a essere tali solo se osano e cercano di usare la tecnologia nuova, qualunque essa sia, per destare nuove emozioni o emozioni diverse in chi usa quel prodotto”, ha aggiunto Vigna.
Luce pronta al debutto
Il progetto della prima elettrica di Maranello – nome in codice “Luce” – resta confermato per il 2026. Negli ultimi mesi Ferrari ha già mostrato alcuni dettagli del sistema di propulsione e anticipazioni sugli interni, sviluppati anche con il contributo dell’ex designer Apple Jony Ive. La presentazione completa è fissata per il 25 maggio a Roma.

