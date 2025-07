Tennis, Wimbledon: salutano Bellucci e Darderi, Errani-Paolini out nel doppio

Impresa mancata anche da Luciano Darderi, che riesce solo a prolungare la sfida al quarto set, ma perde 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 contro Jordan Thompson. Partita complicata per il classe 2002, che perde subito il servizio (2-0), fallisce tre occasioni per recuperare e poi al secondo set point cede il primo parziale. Nel secondo, l'australiano concede ancora meno e sfrutta l'unica palla break per andare sul 2-0 e successivamente sul 6-4. Il match sembra potersi riaprire nel terzo, visto che Darderi strappa per la prima volta il servizio al numero 44 al Mondo, difende per quattro volte la sua battuta e, chiudendo 6-3, accorcia le distanze. Il momento che potrebbe ulteriormente mettere tutto in equilibrio arriva nel terzo game del quarto set: Darderi ha due palle break, ma non le sfrutta. A quel punto, Thompson passa al contrattacco e al sesto game ottiene il break che gli permette di andare sul 4-2 prima e sul 6-3 poi. Adesso, l'australiano sfiderà l'americano Fritz, che supera in quattro parziali Davidovich Fokina. L'Italia, invece, resta nel tabellone femminile con Sinner, Sonego e Cobolli.



Saluta il doppio femminile la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse a Parigi 2024 perdono infatti nettamente contro Hao-Ching Chan (Taiwan) e la ceca Barbora Krejcikova, mancando l'accesso agli ottavi di finale. Match complicato per le due azzurre, che nel primo set pagano il doppio break incassato sul 3-3 e nel secondo perdono per altre due volte il servizio: finisce 6-3, 6-2 per Chan-Krejcikova, che negli ottavi sfideranno le americane Dolehide e Kenin o le padrone di casa McDonald e Xu.