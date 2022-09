Tennis, Us Open: Nadal fuori a sorpresa, Alcaraz lotta contro Cilic e sfida Sinner

tennis

Rafa eliminato dall’americano Tiafoe in quattro set, ne servono cinque all’altro spagnolo per accedere ai quarti di finale contro l’azzurro

© Getty Images Spagna a due facce negli ottavi di finale degli Us Open. Rafa Nadal viene clamorosamente eliminato dall’americano Tiafoe col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 e saluta così a sorpresa New York. L’idolo di casa approda invece ai quarti di finale dove affronta il russo Rublev. Sorride invece l’altro iberico Carlos Alcaraz, vincitore in cinque combattuti set su Cilic: adesso la sfida tra giovani promesse contro il nostro Sinner.

TABELLONE MASCHILE

Luci e ombre sulla Spagna negli ottavi di finale degli Us Open. In una notte che sembra segnare il passaggio tra il passato e il futuro del tennis iberico, Rafa Nadal viene eliminato da Tiafoe mentre Carlos Alcaraz esulta al quinto set contro Cilic. Clamorosa e sorprendente eliminazione per Nadal, seconda testa di serie del torneo a New York. Il mancino, non al meglio fisicamente, crolla sotto i colpi di un ispirato Tiafoe, idolo di casa e sospinto dal pubblico americano: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio per il numero 26 del mondo, per la prima volta ai quarti degli Us Open. Sorride invece l’altro spagnolo Alcaraz, che fa valere la maggiore freschezza fisica contro il veterano Cilic (vincitore qui nel 2014). Il 19enne numero 4 del mondo lotta quattro ore e fino alle due e mezza del mattino (ora americana) prima di spuntarla 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 sul croato. Ai quarti di finale sarà supersifda tra Next-Gen con l’azzurro Jannik Sinner.

TABELLONE FEMMINILE

E’ la sfida tra Pliskova e Sabalenka a chiudere il quadro dei quarti di finale femminili agli Us Open. La ceca (numero 22 del mondo) si aggiudica la battaglia di oltre tre ore contro la bielorussa Azarenka col punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 e ora affronta proprio la connazionale Sabalenka, vincitrice a sua volta contro l’americana padrona di casa Collins: 3-6, 6-3, 6-2 la rimonta in favore della numero 6 del tabellone.

