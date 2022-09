Tennis, Us Open: maratoneta Sinner, trionfa al quinto e vola ai quarti

TENNIS

L’altoatesino supera il bielorusso Ivashka per 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 dopo una battaglia di quasi quattro ore

© Getty Images Inesauribile Jannick Sinner agli Us Open. Nella sfida di ottavi di finale contro Ivashka, l’altoatesino lotta quasi quattro ore e per cinque set prima di avere la meglio sul bielorusso col punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. L’azzurro, più solido al servizio e nella testa rispetto all’avversario, approda così ai quarti di finale e riscatta il compagno di nazionale Musetti, sconfitto proprio da Ivashka nel turno precedente.

Sorride Jannik Sinner nella notte italiana agli Us Open: l’azzurro, numero 13 del mondo e 11esima testa di serie sul cemento americano, raggiunge i quarti di finale grazie alla bella e sofferta vittoria contro il bielorusso Ivashka, numero 73 ma capace di arrivare fino agli ottavi di finale ed eliminare il nostro Lorenzo Musetti nel turno precedente.

inner riscatta così il compagno di nazionale in Coppa Davis e si regala i quarti di finale a New York per la prima volta in carriera. Ma non solo, perché con questo risultato l’altoatesino, ad appena 21 anni, ha così raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam, quest’anno già tre volte. Una vera e propria battaglia di quasi quattro ore, risolta col punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3.

Sinner vince con la testa e dimostra una tenuta mentale e fisica superiore rispetto all’avversario, meno abituato a palcoscenici del genere. Migliori percentuali per l’azzurro anche al servizio e in risposta, con il numero di colpi vincenti che supera più del doppio quelli di Ivashka: 46 a 22.

