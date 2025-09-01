Tennis, Us Open: Djokovic batte Struff, nei quarti sfiderà Fritz

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che ieri aveva sconfitto Rinderknech, sono i grandi protagonisti nella parte bassa del tabellone degli Us Open e non deludono. Dopo lo spagnolo avanza anche il serbo, numero 7 del seeding, che ha la meglio su Jan-Lennard Struff. Il tedesco si arrende dopo 1h49' e tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Non c'è mai partita a Flushing Meadows, perché Djokovic mostra una delle sue migliori versioni stagionali. letale e imprevedibile, il serbo annichilisce l'avversario. Ogni singolo tentativo di Struff viene rispedito al mittente e il tedesco non può fare altro che arrendersi, ottenendo l'eliminazione. Djokovic vola così ai quarti, dove sfiderà il padrone di casa Taylor Fritz (4): quest'ultimo ha sconfitto, in modo altrettanto netto, la testa di serie numero 21 Machac (6-4, 6-3, 6-3). Si completano dunque i primi due quarti di finale, con questa sfida e il duello Alcaraz-Lehecka.