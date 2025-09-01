Tennis, Us Open: Djokovic batte Struff, nei quarti sfiderà Fritz

Nole sconfigge nettamente il tedesco in tre set e 1h49' di gioco: punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Ora il duello con lo statunitense
Prosegue il cammino di Novak Djokovic agli Us Open. Il serbo batte infatti il tedesco Jan-Lennard Struff in un match a senso unico, che si interrompe dopo tre set e solo 1h49' di gioco: 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio. Ora Nole sfiderà Taylor Fritz (4) nei quarti, dopo che quest'ultimo ha nettamente battuto Machac (21). Nel tabellone femminile, avanza Sabalenka (1): niente quarti per Rybakina (9).
TABELLONE MASCHILE
Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che ieri aveva sconfitto Rinderknech, sono i grandi protagonisti nella parte bassa del tabellone degli Us Open e non deludono. Dopo lo spagnolo avanza anche il serbo, numero 7 del seeding, che ha la meglio su Jan-Lennard Struff. Il tedesco si arrende dopo 1h49' e tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Non c'è mai partita a Flushing Meadows, perché Djokovic mostra una delle sue migliori versioni stagionali. letale e imprevedibile, il serbo annichilisce l'avversario. Ogni singolo tentativo di Struff viene rispedito al mittente e il tedesco non può fare altro che arrendersi, ottenendo l'eliminazione. Djokovic vola così ai quarti, dove sfiderà il padrone di casa Taylor Fritz (4): quest'ultimo ha sconfitto, in modo altrettanto netto, la testa di serie numero 21 Machac (6-4, 6-3, 6-3). Si completano dunque i primi due quarti di finale, con questa sfida e il duello Alcaraz-Lehecka.
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile Aryna Sabalenka (1) continua a dimostrarsi in splendida forma e sconfiggere brutalmente le rivali. Conosce la dura lezione della leader Wta anche la spagnola Bucsa, che viene travolta dalla bielorussa col punteggio di 6-1, 6-4. La sfidante di Sabalenka, nei quarti, non sarà Elena Rybakina (9): quest'ultima viene infatti sconfitta in tre set da Vondrousova (6-4, 5-7, 6-2). Sabalenka-Vondrousova sarà il primo quarto di finale dunque, mentre nel secondo si sfideranno Jessica Pegula (4) e Barbora Krejcikova. La ceca ha infatti sconfitto in rimonta la statunitense Townsend, dopo aver perso il primo set. Il momento di svolta del match arriva proprio nel secondo e interminabile parziale, quando Krejcikova vince un lunghissimo tiebreak da 15-13. Da qui nasce la vittoria per 1-6, 7-6, 6-3, che vale i quarti.
