Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Us Open: Djokovic batte Struff, nei quarti sfiderà Fritz

Nole sconfigge nettamente il tedesco in tre set e 1h49' di gioco: punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Ora il duello con lo statunitense

01 Set 2025 - 09:03
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue il cammino di Novak Djokovic agli Us Open. Il serbo batte infatti il tedesco Jan-Lennard Struff in un match a senso unico, che si interrompe dopo tre set e solo 1h49' di gioco: 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio. Ora Nole sfiderà Taylor Fritz (4) nei quarti, dopo che quest'ultimo ha nettamente battuto Machac (21). Nel tabellone femminile, avanza Sabalenka (1): niente quarti per Rybakina (9). 

Leggi anche

Tennis, Us Open: inarrestabile Alcaraz, vola ai quarti

TABELLONE MASCHILE
Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che ieri aveva sconfitto Rinderknech, sono i grandi protagonisti nella parte bassa del tabellone degli Us Open e non deludono. Dopo lo spagnolo avanza anche il serbo, numero 7 del seeding, che ha la meglio su Jan-Lennard Struff. Il tedesco si arrende dopo 1h49' e tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Non c'è mai partita a Flushing Meadows, perché Djokovic mostra una delle sue migliori versioni stagionali. letale e imprevedibile, il serbo annichilisce l'avversario. Ogni singolo tentativo di Struff viene rispedito al mittente e il tedesco non può fare altro che arrendersi, ottenendo l'eliminazione. Djokovic vola così ai quarti, dove sfiderà il padrone di casa Taylor Fritz (4): quest'ultimo ha sconfitto, in modo altrettanto netto, la testa di serie numero 21 Machac (6-4, 6-3, 6-3). Si completano dunque i primi due quarti di finale, con questa sfida e il duello Alcaraz-Lehecka.

TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile Aryna Sabalenka (1) continua a dimostrarsi in splendida forma e sconfiggere brutalmente le rivali. Conosce la dura lezione della leader Wta anche la spagnola Bucsa, che viene travolta dalla bielorussa col punteggio di 6-1, 6-4. La sfidante di Sabalenka, nei quarti, non sarà Elena Rybakina (9): quest'ultima viene infatti sconfitta in tre set da Vondrousova (6-4, 5-7, 6-2). Sabalenka-Vondrousova sarà il primo quarto di finale dunque, mentre nel secondo si sfideranno Jessica Pegula (4) e Barbora Krejcikova. La ceca ha infatti sconfitto in rimonta la statunitense Townsend, dopo aver perso il primo set. Il momento di svolta del match arriva proprio nel secondo e interminabile parziale, quando Krejcikova vince un lunghissimo tiebreak da 15-13. Da qui nasce la vittoria per 1-6, 7-6, 6-3, che vale i quarti. 

tennis
us open
djokovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner batte in rimonta Shapovalov e va agli ottavi: ora Bublik

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Us Open, Cobolli si ritira per infortunio: Musetti vince il derby e va agli ottavi

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

Lite Ostapenko-Townsend, Osaka dura: "Questo è razzismo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:33
Roma, l'Aston Villa in pressing per Sancho
10:30
Roma: rilancio per George, cresce la fiducia. Spuntano Trossard e Pessina
10:28
Juve: Kolo Muani verso la Premier, O'Riley al Marsiglia
10:24
Italia-Israele, sindaco Udine: "Inopportuno giocare ora"
10:22
Mercato chiuso, calma piatta all'Inter: più che una ripartenza mirata un pericolo azzardo