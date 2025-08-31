Tennis, Us Open: inarrestabile Alcaraz, vola ai quarti

Carlos Alcaraz (2) sembra semplicemente inarrestabile negli Us Open e continua a dimostrarlo, conquistando i quarti di finale senza aver perso un singolo set. Lo spagnolo e numero due del seeding, che sogna il sorpasso su Sinner, supera Rinderknech in 2h12': 7-6, 6-3, 6-4 il punteggio. Il primo set è senza dubbio il più duro affrontato da Alcaraz sin qui, visto che il francese si porta anche in vantaggio e sogna di chiudere i giochi, prima del rientro del campione spagnolo. Si arriva al tiebreak e Carlos lo vince facilmente, col punteggio di 7-3. Da qui in poi cala nettamente la verve del suo rivale, che gli concede il secondo parziale con un netto 6-2. Più combattuto invece il terzo e decisivo set, che resta in parità fino al 4-4: qui Alcaraz piazza il break che vale la vittoria e il passaggio del turno. Sulla sua strada, nei quarti a Flushing Meadows, ci sarà Jiri Lehecka (20): sconfitto Mannarino col punteggio di 7-6, 6-4, 2-6, 6-2.