Tennis
US OPEN

Tennis, Us Open: inarrestabile Alcaraz, vola ai quarti

Lo spagnolo prosegue nel suo percorso netto, senza perdere un set: sconfitto anche Rinderknech, ora c'è Lehecka

31 Ago 2025 - 22:05
1 di 33
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz, che conquista agevolmente i quarti degli Us Open. Lo spagnolo e numero due del seeding soffre solo nel primo set contro Arthur Rinderknech, ma lo vince al tiebreak e mette la partita in discesa. La sfida si chiude dopo 2h12' col punteggio di 7-6, 6-3, 6-4 e prosegue il cammino inarrestabile del rivale di Sinner. Il suo sfidante, ora, sarà Jiri Lehecka (20): Mannarino si arrende dopo quattro set.

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz (2) sembra semplicemente inarrestabile negli Us Open e continua a dimostrarlo, conquistando i quarti di finale senza aver perso un singolo set. Lo spagnolo e numero due del seeding, che sogna il sorpasso su Sinner, supera Rinderknech in 2h12': 7-6, 6-3, 6-4 il punteggio. Il primo set è senza dubbio il più duro affrontato da Alcaraz sin qui, visto che il francese si porta anche in vantaggio e sogna di chiudere i giochi, prima del rientro del campione spagnolo. Si arriva al tiebreak e Carlos lo vince facilmente, col punteggio di 7-3. Da qui in poi cala nettamente la verve del suo rivale, che gli concede il secondo parziale con un netto 6-2. Più combattuto invece il terzo e decisivo set, che resta in parità fino al 4-4: qui Alcaraz piazza il break che vale la vittoria e il passaggio del turno. Sulla sua strada, nei quarti a Flushing Meadows, ci sarà Jiri Lehecka (20): sconfitto Mannarino col punteggio di 7-6, 6-4, 2-6, 6-2. 

TABELLONE FEMMINILE

La prima qualificata ai quarti di finale, nel tabellone femminile, è Jessica Pegula. La statunitense e numero quattro al mondo vince il derby contro Ann Li, dando vita a un match senza storia: 6-1, 6-2 il punteggio a suo favore. 

tennis
us open
alcaraz

