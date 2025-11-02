Masters 1000 di Parigi, Sinner trionfa e torna numero uno al mondo

7-6 - Il primo punto del tie-break è di Auger-Aliassime, poi un rovescio in rete del canadese e un servizio vincente dell'altoatesino portano Jannik sul 2-1. Sinner stecca col dritto, poi Felix spedisce in corridoio di dritto e arriva il primo mini-break. In vantaggio 3-2, Jannik martella col dritto e si porta sul 5-2 senza prendere rischi. Auger-Aliassime resta in scia con un servizio vincente e avanzando a rete. Al servizio in vantaggio 5-4, Sinner va subito a segno con servizio-dritto e si procura due match point. Ne basta uno per chiudere la partita con un lungolinea di rovescio. SINNER VINCE IL MASTERS 1000 DI PARIGI E TORNA NUMERO UNO AL MONDO!