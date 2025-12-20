Grosso carica Sassuolo: "Con il Toro sarà gara tosta, dubbio Pinamonti"

"Incontriamo una squadra che ha meno punti di quelli che si aspettava e da quello che dicono hanno grande voglia di rivalsa e di ripartire. Hanno grandi qualità all'interno e ci aspettiamo come sempre una gara tosta e difficile. Ci siamo preparati per capire cosa succederà e quello che servirà". Così l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso incontrando la stampa in vista della partita di campionato contro il Torino. "Siamo pronti per questa bella partita e cercheremo in tutti i modi di farla al massimo perché così deve essere, perché senza queste caratteristiche difficilmente riesci a fare il risultato che vuoi", ha aggiunto. Sul cambiamento di compiti in attacco per Pinamonti. "No, non si tratta di cambiare, si tratta di saper riconoscere il modo di giocare. Lui è un giocatore completo con tante caratteristiche varie, può mandare negli spazi, può fare da raccordo, dunque la bravura è saperlo fare quando viene richiesto. Sta migliorando tantissimo, peccato perché si aggiunge alla lista dei ragazzi in dubbio", ha detto. "Ha avuto un problema la partita scorsa e ancora non siamo in grado di rimetterlo al 100% - ha spiegato Grosso - e capiremo se sarà in gruppo o se sarà indisponibile che sono gli stessi della scorsa volta più Coulibaly in Coppa d'Africa e Thorstvedt squalificato". Possibile una chance per Cheddira. "Abbiamo due attaccanti centrali più quattro esterni d'attacco. Utilizzeremo quasi tutti i giocatori convocabili, dunque è un bello spunto, è una bella opportunità per tutti noi", ha concluso.