Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"

20 Dic 2025 - 16:40

"È stata una giornata molto stancante - ha dichiarato al traguardo la finanziera. Fin dalla partenza si è fatta subito tosta, perché le condizioni erano veramente difficili e la neve non molto facile, rendendo tutto il resto del percorso molto duro. Sono soddisfatta del tiro, peccato quello che mi è scappato, andato veramente lontano dal bersaglio". Queste le parole di Dorothea Wierer al termine della pursuit femminile di Le Grand Bornand, che le ha consegnato con il terzo posto il quinto podio stagionale in Coppa del mondo fra gare individuali e prove a squadre. "Adesso sono seconda ma non guardo alla classifica, l'unico mio interesse è rivolto a febbraio per le Olimpiadi. Adesso rimane la mass start prima di una pausa, sarà una gara di sopravvivenza!", ha aggiunto. 

Ultimi video

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"
16:32
Biathlon, CdM: Wierer terza nell'inseguimento a Le Grand Bornard
15:23
Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per medaglie"
14:37
Sci, Schieder: "Grande gara, mia e dell'intera squadra"
14:22
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati"