Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"

"È stata una giornata molto stancante - ha dichiarato al traguardo la finanziera. Fin dalla partenza si è fatta subito tosta, perché le condizioni erano veramente difficili e la neve non molto facile, rendendo tutto il resto del percorso molto duro. Sono soddisfatta del tiro, peccato quello che mi è scappato, andato veramente lontano dal bersaglio". Queste le parole di Dorothea Wierer al termine della pursuit femminile di Le Grand Bornand, che le ha consegnato con il terzo posto il quinto podio stagionale in Coppa del mondo fra gare individuali e prove a squadre. "Adesso sono seconda ma non guardo alla classifica, l'unico mio interesse è rivolto a febbraio per le Olimpiadi. Adesso rimane la mass start prima di una pausa, sarà una gara di sopravvivenza!", ha aggiunto.