David Luiz rivela: "Conte mi voleva al Napoli"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, David Luiz ha rivelato un retroscena di mercato. Queste le parole del difensore del Pafos: "Quando eravamo al Chelsea io e Conte litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la FA Cup. Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo".