Masters Parigi, Sinner: "Finale intensa, è stato un anno incredibile"

Sinner-Auger-Aliassime: le foto della finale
© Getty Images
© Getty Images
"Sono molto contento di come ho giocato il tie-break, ora vediamo come andrà a Torino"
Dopo la vittoria del Rolex Paris Masters e il sorpasso a Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner è felice e soddisfatto. "Sono molto contento. E' stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c'era in palio - ha spiegato a fine partita l'azzurro -. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E' stato un anno incredibile". "Sono contento di essere tornato il numero uno, anche se non si sa per quanto - ha continuato -. Ora a Torino vada come vada. Speriamo che Lorenzo Musetti riesca a partecipare. Sarà difficile, ma sarebbe bellissimo avere due italiani alle Finals. Siamo una squadra e ci spingiamo sempre al massimo quando non giochiamo contro".
"E' stata una partita molto difficile - ha aggiunto riferendosi alla finale con Felix Auger-Aliassime -. Bisogna sempre cercare di utilizzare le chance disponibili e sono estremamente soddisfatto". "Sono contento di come ho giocato il tie break, adesso vediamo cosa facciamo a Torino", ha proseguito.
"Felix, so che avevi tanta pressione, hai fatto una bellissima settimana qui a Parigi - ha continuato l'altoatesino dopo la premiazione -. Spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Sei una delle persone più squisite del circuito". "Se continuerai a giocare così, conquisterai tanti trofei e ti auguro il meglio per il resto della tua carriera", ha proseguito.
"Ringrazio il mio team perché continua a spingermi fino al limite. E' stata una settimana incredibile - ha continuato Jannik -. Cerco continuamente di migliorare come giocatore nonostante il livello sià così alto. Sono contento di condividere queste emozioni con voi".
"Siamo arrivati a Parigi con alcuni dubbi, ma quest'anno volevo mettermi in gioco qui. Volevo recuperare. Ho avuto la fortuna di fare due gare veloci, poi da ieri mi sentivo molto meglio. Questo torneo significa molto - ha concluso Sinner -. Finire così la stagione è importante a prescindere da come andrà a Torino. Siamo contenti di come abbiamo reagito".
© Getty Images
© Getty Images