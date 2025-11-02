Masters Parigi, Sinner: "Finale intensa, è stato un anno incredibile"

Dopo la vittoria del Rolex Paris Masters e il sorpasso a Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner è felice e soddisfatto. "Sono molto contento. E' stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c'era in palio - ha spiegato a fine partita l'azzurro -. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E' stato un anno incredibile". "Sono contento di essere tornato il numero uno, anche se non si sa per quanto - ha continuato -. Ora a Torino vada come vada. Speriamo che Lorenzo Musetti riesca a partecipare. Sarà difficile, ma sarebbe bellissimo avere due italiani alle Finals. Siamo una squadra e ci spingiamo sempre al massimo quando non giochiamo contro".