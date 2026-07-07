Tennis: Sinner torna in semifinale a Wimbledon, sconfitto Struff. Ora Djokovic o Auger-Aliassime

Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale: sfiderà Djokovic (7) o Auger-Aliassime (3).