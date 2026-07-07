Tennis: Sinner torna in semifinale a Wimbledon, sconfitto Struff. Ora Djokovic o Auger-Aliassime

Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso.
Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale: sfiderà Djokovic (7) o Auger-Aliassime (3).
LA PARTITA
Jannik Sinner non sbaglia un colpo a Wimbledon, e centra autorevolmente la terza semifinale in carriera nel torneo, la decima negli Slam. La sfida contro Jan-Lennard Struff si chiude dopo 2h34' di gioco, in tre set: 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio a favore dell'azzurro.
Entrambi i protagonisti puntano tanto sul servizio, nella calda giornata britannica, e Struff riesce a reggere il colpo contro un Sinner che sfodera prime efficaci ed ace (16). L'equilibrio regge fino al 5-5, poi ecco il break e la fuga di Sinner: Jannik alza il livello in risposta e chiude sul 7-5 dopo quarantasette minuti.
Simile il secondo parziale, che vede l'altoatesino superare un momento di difficoltà nei turni di battuta del rivale. Struff sogna il ribaltone, si vede annullare un set point e vola sul 6-5, ma viene raggiunto dal numero uno del ranking Atp. Sinner lo porta al tiebreak, dove si risveglia definitivamente: 7-4 e set vinto.
Il ko nel tiebreak spegne le ultime velleità di Struff, che subisce il break di Sinner e crolla nel terzo set. Jannik scappa sul 4-3, allunga e chiude i giochi sul proprio turno di battuta, sfruttando il primo match point. Jannik vince col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale: sfiderà Djokovic (7) o Auger-Aliassime (3).