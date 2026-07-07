Svolta a sorpresa del Cio: riammesse le squadre della Russia per Los Angeles, i dettagli

"Con l'inizio del periodo di qualificazione sia per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 che per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, e la necessità di offrire pari accesso a queste competizioni a tutti gli atleti, il Comitato Esecutivo del Cio ha deciso che le condizioni di partecipazione raccomandate per le Federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali del 28 febbraio 2022 e del 28 marzo 2023, per quanto riguarda gli atleti e le squadre russe, comprese le misure di protezione, non sono più applicabili", spiega ancora il Cio, specificando che "in conformità con la Carta Olimpica" il Comitato olimpico russo "deve garantire che la selezione degli atleti russi per i Giochi Olimpici si basi non solo sulle loro prestazioni sportive, ma anche sulla loro capacità di fungere da modelli di riferimento che rispettano, sostengono e promuovono una società pacifica attraverso lo sport, come stabilito nella Carta Olimpica".