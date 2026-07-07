Tennis, Berrettini annuncia un nuovo stop: "Devo riposarmi, ci vediamo negli Usa"

Nuovo stop per Matteo Berrettini che è costretto a fermarsi. Pochi giorni dopo l'eliminazione da Wimbledon a opera di Dimitrov, l'azzurro ha annunciato che rientrerà negli Usa saltando alcuni tornei: "Dopo averne discusso con il mio medico e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la cosa migliore da fare sia riposarmi, in modo da essere pronto per la serie di tornei negli Stati Uniti - ha scritto sui social -. Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento".