Tennis, Berrettini annuncia un nuovo stop: "Devo riposarmi, ci vediamo negli Usa"

07 Lug 2026 - 17:44
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Matteo Berrettini © Getty Images

Matteo Berrettini © Getty Images

Nuovo stop per Matteo Berrettini che è costretto a fermarsi. Pochi giorni dopo l'eliminazione da Wimbledon a opera di Dimitrov, l'azzurro ha annunciato che rientrerà negli Usa saltando alcuni tornei: "Dopo averne discusso con il mio medico e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la cosa migliore da fare sia riposarmi, in modo da essere pronto per la serie di tornei negli Stati Uniti - ha scritto sui social -. Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento".

Il 30enne quindi salterà i prossimi 2 Atp 250 di GstaadKitzbuehel mentre dovrebbe rivedersi appunto negli Usa dove il prossimo 27 luglio inizierà l'Atp 500 di Washington. Seguiranno i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e infine gli Us Open con il via previsto per il 31 agosto.

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