Wimbledon, Sinner: "È stata dura ma mi godo questa semifinale"

"È stata molto dura con Struff, un giocatore difficile da affrontare. Lui iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio, quindi sono contento di essere tornato in semifinale". Così Jannik Sinner dopo aver battuto il tedesco in tre set nei quarti di finale di Wimbledon.
"Nel secondo set poteva finire in un altro modo e c'era una grande differenza nel vincerlo e nel perderlo - ha proseguito Sinner -, mentre nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura".
Il campione altoatesino è poi tornato su quanto avvenuto al Roland Garros, spiegando che "abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Per ora - ha concluso - mi godo la semifinale".