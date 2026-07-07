Wimbledon, Sinner: "È stata dura ma mi godo questa semifinale"

"È stata molto dura con Struff, un giocatore difficile da affrontare. Lui iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio, quindi sono contento di essere tornato in semifinale". Così Jannik Sinner dopo aver battuto il tedesco in tre set nei quarti di finale di Wimbledon.