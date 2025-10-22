Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta

22 Ott 2025 - 08:00
© Getty Images

© Getty Images

Mattinata rossoblù nel carcere di Uta: il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti ha incontrato detenuti, agenti di Polizia penitenziaria, funzionari e dirigenti della struttura. Si è trattato dall'appuntamento inaugurale della nuova stagione de "Lo sport ti aiUta", progetto sociale e sportivo che dal 2022 - in partnership con Fondazione "Carlo Enrico Giulini", Fondazione di Sardegna, Mediterranea Calcio a 5 e coordinato da Elisa Mascia e tutta l'area educativa dell'istituto - permette ai detenuti di svolgere attività sportiva sotto la guida dei tecnici del Cagliari. Al centro della giornata anche la volontà, da parte del Cagliari come degli operatori che coordinano il progetto, di "incoraggiare" l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ammodernamento del campo da calcio a 5. Pavoletti ha ripercorso la sua storia calcistica, con un focus sulla sua vita cagliaritana, iniziata con l'arrivo in rossoblù nel 2017. "Non immaginavo di diventare un cagliaritano d'adozione - ha raccontato con emozione - ho incontrato una città e la sua gente splendida, qui sono nati i miei figli. Abbiamo passato momenti magici, altri molto difficili, sul campo con la retrocessione e le contestazioni in determinate fasi delle varie stagioni, fuori con i miei due infortuni, ma non sono mai mancati affetto e stima". "Cagliari vuol dire tante cose per il sottoscritto - osserva Pavoletti - e oggi vivo questa giornata in modo speciale, una prima volta per me, la stavamo pensando e organizzando da tempo. Mi piace portare sostegno a chi sta vivendo una parentesi molto complicata della propria esistenza, confrontarmi con i ragazzi costretti qui dentro, abbracciarci, regalare un sorriso con un autografo e qualche parola sul mondo che c'è qui e su ciò che accade fuori è una grande occasione di arricchimento reciproco. Progetti come questo sono molto importanti per dare sfogo e un alone di libertà, per usare una definizione che hanno pronunciato i detenuti. Spero vivamente che si possa presto rendere disponibile il campo da calcio di questa struttura, affinché l'attività e il torneo possano ripartire come negli anni scorsi", conclude l'attaccante del Cagliari. 

Ultimi video

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:03
Catanzaro-Palermo, divieto biglietti per tifosi siciliani
08:00
Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta
 Napoli – Di Lorenzo
23:55
Napoli, Di Lorenzo: "Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso cazzimma, siamo fragili"
23:50
Champions League: record di gol, 43 in una serata
23:31
Lega B, presidente Virtus Entella Gozzi eletto in Consiglio Federale