Napoli: Il tracollo di Eindhoven apre la crisi, ora l'Inter è un test decisivo

Nella trasferta olandese dei ragazzi di Conte non ha funzionato quasi nulla: l'atteggiamento in avvio è stato anche buono e la gara è stata sbloccata meritatamente, ma poi è successo l'imponderabile. La squadra non solo ha subito la rimonta, che su un campo complesso come quello del Psv può anche starci, ma si è sciolta come neve al sole ed è stata totalmente incapace di reagire alla difficoltà. È questo l'aspetto che più preoccupa e a cui è anche difficile dare una spiegazione. Dal terzo gol in poi tutte le reti avversarie sono arrivate con una facilità disarmante, come se Di Lorenzo e compagni avessero deciso di tirare i remi in barca e non provarci neanche più. Un atteggiamento emerso già prima dell'espulsione di Lucca, con la squadra che aveva cominciato a disunirsi, perdere le distanze e lasciare voragini preoccupanti. Parlare degli errori dei singoli o delle performance negative, in questo senso, ha davvero poca utilità.