L'Inter cala il Settebello, l'attacco fa davvero paura: Chivu non sbaglia più un colpo

Certo, calendario alla mano l'Inter ha solo fatto il suo dovere a vincere queste prime tre gare in Champions League, ma soprattutto in Europa le insidie sono dietro l'angolo e la buccia di banana si trova un po' ovunque, anche sui campi delle squadre meno blasonate. Il turnover funziona alla grande e Chivu, rispetto a Simone Inzaghi, ha un notevole vantaggio nel suo lavoro, ovvero avere quattro attaccanti intercambiabili e che si fanno sempre trovare pronti. Se prima scattava il panico generale quando uno tra Lautaro e Thuram doveva restare fuori, ora con Pio Esposito e Bonny si possono dormire sonni tranquilli. Il francese, dopo i gol con Cremonese e Roma, si è distinto come uomo assist, mentre l'azzurro ha confermato la crescita esponenziale degli ultimi tempi. Vero che si è mangiato un paio di gol (clamoroso il secondo), ma a soli 20 anni è diventato il più giovane italiano a segnare in Champions dopo Mario Balotelli. Senza contare il preziosissimo lavoro che fa per la squadra, cosa che lo rende davvero unico. Così dopo Serie A e Nazionale, Pio si è sbloccato anche in Europa e non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.