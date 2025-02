Tennis: Sinner supera Alcaraz, è numero 1 al mondo da 37 settimane

Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz per numero di settimane da numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino, che potrà tornare in campo dal 5 maggio dopo aver patteggiato con la Wada una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, inizia la sua 37ª in vetta al ranking, e potrebbe riuscire a presentarsi agli Internazionali d'Italia di Roma, il primo torneo in cui tornerà in campo, ancora da numero 1. La leadership del campione azzurro è al sicuro fino a Miami, ma anche dopo pare abbastanza inavvicinabile da Zverev e Alcaraz, gli unici due che possono insidiarlo.