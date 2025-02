Sinner, le tappe della vicenda: dal controllo antidoping all'accordo con la Wada

Il 4-5 aprile e il 17-20 aprile sono poi arrivate le due sospensioni provvisorie di Sinner, a cui Jannik ha fatto appello urgente immediato, rivolgendosi a un tribunale indipendente. In entrambi i casi Sinner ha ottenuto la revoca immediata delle due sospensioni e ha potuto continuare a giocare, in attesa di chiarire la sua posizione. Naldi aveva acquistato il Trofodermin a Bologna il 12 febbraio da Umberto Ferrara, l'allora preparatore atletico di Sinner. Naldi, inoltre, aveva dichiarato di aver usato il farmaco per la sua ferita ogni giorno, dal 5 al 13 marzo. Per il regolamento mondiale antidoping della Wada i tennisti sono responsabili della scelta del proprio personale medico, e non possono quindi giustificarsi per l`assunzione di una sostanza dopante dando semplicemente la colpa al proprio staff.