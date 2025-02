Tennis, Ruud sta con Sinner: "Spero mantenga la testa alta, faccio il tifo per lui"

Ruud, impegnato in questi giorni nel torneo di Acapulco, ha poi spiegato: "Se fossi nei panni di Jannik ovviamente mi piacerebbe avere la possibilità di difendermi in un processo pubblico, cosa che sono sicuro lui volesse. Tuttavia quando vai a processo c'è sempre il rischio che tu possa essere dichiarato colpevole, anche se non lo sei, se i giudici vedono le cose in modo diverso. Basta guardare quanti casi ci sono di gente che è andata in prigione quando non era colpevole. L'accordo per una sospensione di tre mesi è qualcosa che entrambi hanno voluto fare, ma mi dispiace per Jannik. Sarà fuori, perderà 4 Masters 1000 su 9 per qualcosa che non ha fatto intenzionalmente".