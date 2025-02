Squalifica Sinner, la Wada: "Ecco perché abbiamo patteggiato"

"Una delle funzioni principali dell'articolo 10.8.2 è garantire che i casi unici che non rientrano esattamente nel quadro sanzionatorio possano essere giudicati in modo appropriato ed equo, a condizione che tutte le parti e la Wada siano d’accordo". Il portavoce dell’Agenzia Mondiale Antidoping, James Fitzgerald, ha spiegato in una lunga intervista a La Stampa il perché del patteggiamento con Jannik Sinner, che terrà il numero uno al mondo lontano dai campi fino a maggio: "L’articolo consente un’ulteriore riduzione del periodo di sospensione in base al livello di gravità della specifica violazione, nonché al fatto che l’atleta abbia ammesso la violazione. La disposizione è stata utilizzata decine di volte, nelle migliaia di casi giudicati dall’entrata in vigore del Codice 2021".