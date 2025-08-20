Logo SportMediaset
NEO ACQUISTO

Krstovic è il nuovo "9" dell'Atalanta: in giornata visite e firma sul contratto

L'attaccante montenegrino è sbarcato a Linate verso mezzogiorno: sarà l'erede di Mateo Retegui

20 Ago 2025 - 12:31

Ormai ci siamo. Nikola Kristović è pronto per iniziare una nuova avventura con l'Atalanta. L'ormai ex attaccante del Lecce intorno all'ora di pranzo è sbarcato all’aeroporto di Linate ed è pronto ad risolvere le ultime formalità burocratiche: prima le visite mediche all’ospedale Galeazzi di Milano, poi dritti a Bergamo la firma sul contratto che lo legherà alla Dea almeno per i prossimi 4 anni. Il centravanti montenegrino arriva per 25 milioni più il 10% sulla futura rivendita. 

Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

Di seguito il comunicato del club bergamasco:
"Nikola Kristović, montenegrino classe 2000, ha alle sue spalle già due campionati di Serie A ed è risultato decisivo nella scorsa stagione per il raggiungimento della salvezza dei Lecce con 11 reti e 5 assist-gol, oltre la metà dello score complessivo della squadra salentina. Nel suo bagaglio di esperienza anche 14 partite in competizioni europee per Club, di cui 3 nei preliminari di UEFA Champions League e altrettante (con 1 gol) nei preliminari di UEFA Europa League, più 5 reti in 8 partite di qualificazione alla UEFA Conference League. Fra i riconoscimenti personali spiccano i due titoli di capocannoniere dapprima nel campionato montenegrino e poi nel campionato slovacco. Sei i gol (con due assist) nelle sin qui 27 presenze con la Nazionale montenegrina, nella quale ha esordito il 28 marzo 2022 contro la Grecia".

Sostituto di fatto di Mateo Retegui, capocannoniere uscente della serie A ceduto all'Al-Quadisiya per 69 milioni il 21 luglio scorso, Krstovic è il sesto innesto di mercato per il club bergamasco. Spesi, finora, 104 milioni: 20 per Honest Ahanor, 21 per Kamaldeen Sulemana, 20 per Odilon Kossounou, 1 per Marco Sportiello, 17 per Nicola Zalewski e 25 per Krstovic.

nikola krstovic
atalanta
lecce

