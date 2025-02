Toni Nadal difende Sinner: "È innocente. Contro di lui anche chi non è molto pulito..."

Nella giornata di domenica, Jamie Singer, il legale di Sinner, aveva svelato alcuni retroscena in un'intervista alla BBC dell'accordo con la Wada, non facile perché il numero 1al mondo voleva andare in fondo per dimostrare la propria innocenza. "Quando ho detto a Jannik che avremmo dovuto accontentarci di tre mesi, lui mi ha risposto: ‘Perché dovremmo accettare se il primo tribunale indipendente non mi ha dato alcuna sospensione, perché dovrei accettare tre mesi adesso?' - ha raccontato Singer - Il mio consiglio è stato: 'Non si sa mai cosa succederà in un'udienza. Sappiamo che la Wada sta spingendo per un anno, se non accettiamo la loro offerta andranno in tribunale chiedendo un anno e chissà cosa potrebbero fare i tre giudici. Quindi la possibilità di tre mesi, secondo me, era una buona possibilità”. Secondo quanto riportato sempre dall'emittente britannica, la Wada avrebbe tentato due volte di raggiungere un accordo con Sinner e il suo team. Dopo un primo rifiuto, a inizio febbraio sono iniziate le discussioni per quella che è stata la decisione finale.