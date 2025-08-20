Logo SportMediaset
Tennis, Winston-Salem: Darderi e Sonego agli ottavi

20 Ago 2025 - 12:19

Luciano Darderi e Lorenzo Sonego accedono agli ottavi del torneo Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina. Eliminati invece Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Il 23enne n.34 al mondo Darderi ha battuto il 30enne americano Mackenzie McDonald (n.101) per 7-6(7/5) 6-7(6/8) 6-4 e ora dovrà affrontare il 25enne serbo Miomir Kecmanovic (n.45). Il 30enne torinese Sonego (n.35) ha eliminato invece il 23enne statunitense wild card Stefan Dostanic (n.412) in 6-3 6-7(2/7) 7-6(7/3) e se la vedrà al prossimo turno col 28enne spagnolo Jaume Munar (n.46), che ha battuto Bellucci (n.63) per 6-3 6-1. Arnaldi (n.62) è stato eliminato invece dal 29enne nederlandese Botic van de Zandschulp (n.92) per 6-3 6-3. 

