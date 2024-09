Tennis: Sinner rischia ma vince al debutto a Pechino. Poi un bacio verso il cielo

TENNIS

Il numero 1 al Mondo perde il primo set, poi rimonta Jarry: agli ottavi Struff o Wawrinka. La dedica speciale alla zia scomparsa in settimana

© Da video Inizia con una vittoria, ma non senza brividi, il cammino di Jannik Sinner all'Atp di Pechino, torneo 500 al quale si presenta da campione in carica. L'altoatesino perde il primo set contro il cileno Nicolas Jarry, per poi imporsi in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 56 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, il numero uno al Mondo se la vedrà con uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff e lo svizzero Stan Wawrinka. Dopo il punto decisivo, Sinner (che stava tornando a rete per salutare Jarry), si è battuto la mano sul cuore, ha alzato gli occhi e mandato un bacio verso il cielo. Una dedica che non è passata inosservata alla zia recentemente scomparsa cui aveva dedicato anche la vittoria agli Us Open.

Missione compiuta, seppur non senza patemi: Jannik Sinner, campione in carica a Pechino, debutta con un successo in rimonta nell'Atp 500 cinese. Servono però quasi due ore di gioco e tre set per battere Nicolas Jarry, con il cileno che vince il primo parziale e sogna di eliminare il numero uno al Mondo. Il primo set sorride infatti al sudamericano, che ha due palle break: la seconda gli regala il 5-3 e, successivamente, il 6-4 del parziale d'apertura.

Trovandosi di fatto spalle al muro, Sinner aumenta la qualità delle giocate e risponde immediatamente: si porta sul 3-0, difendendo il break di vantaggio e chiudendo sul 6-3, riportando dunque tutto in parità. L'altoatesino ha voglia di chiudere immediatamente i giochi e lo fa salendo rapidamente sul 2-0 nel terzo set e poi sul 4-1. L'unico momento di rischio è poi il 15-40 in favore di Jarry. Sinner, però, non solo annulla due palle break, ma si prende anche per la terza volta il servizio del cileno, chiudendo sul 4-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 56 minuti di gioco. Adesso, agli ottavi, ci sarà uno tra Struff e Wawrinka per l'altoatesino, che punta a riconfermarsi e a prendersi tutto ad un mese e mezzo dalle Finals.

"Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione". Così Jannik Sinner ha commentato a caldo la vittoria sul cileno con cui ha aperto il suo cammino al China Open, l'Atp 500 di Pechino che lo vede attuale campione in carica. "Nicolas ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita" ha spiegato l'azzurro. Il servizio "ha funzionato bene, ma con la seconda devo migliorare" ha detto Sinner. Dopo lo US Open, ha aggiunto l'azzurro, con il nuovo team "abbiamo cercato di lavorare molto duro e di cambiare qualcosa. Sono molto felice del percorso".

