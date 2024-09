Tennis: lutto per Sinner, morta la zia della dedica agli Us Open

IL LUTTO

"È una persona molto importante per me, con lei ho condiviso tantissimi momenti della mia vita e non so per quanto ancora rimarrà con noi", aveva detto l'azzurro

© Getty Images Lutto per Jannik Sinner: è morta la zia cui il campione altoatesino aveva dedicato la vittoria agli Us Open a New York. La famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith a 56 anni. "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute", aveva detto Sinner commosso durante la cerimonia di premiazione degli Us Open.

"Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con mia zia. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l'estate insieme", aveva raccontato Sinner. "È una persona molto importante per me, con lei ho condiviso tantissimi momenti della mia vita e non so per quanto ancora rimarrà con noi. Il mio pensiero va a lei e la speranza è che la sua salute migliori", aveva aggiunto il campione azzurro. Oggi la triste notizia. Il numero 1 del tennis mondiale è appena volato in Cina, dove prenderà parte ai due tornei di Pechino e Shanghai prima di rientrare in Europa per le Atp Finals e le finali di Coppa Davis.