Tennis: Sinner avanti a Pechino, ma che fatica contro Atmane

Non arrivano con relativa facilità, i quarti di finale nel China Open per Jannik Sinner. L'azzurro deve sudare, a Pechino, per sconfiggere uno stoico Térence Atmane: punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 con annesso infortunio nell'ultimo set per il francese. Si inizia subito con un Sinner molto propositivo, che piazza il prmo break e vola sul 3-1, sprecando tre palle break e chiudendo il quarto gioco solo ai vantaggi. Atmane serve benissimo e resta a lungo in gioco, coi suoi ace e le sue soluzioni in battuta, ma si arrende sul 6-4: primo set point annullato, poi ecco un altro game lunghissimo per risolvere il set a favore di Sinner. Nel secondo parziale succede di tutto, invece, con dei continui colpi di scena. Si inizia con otto punti di fila per Sinner, poi Atmane reagisce con un game a zero e pareggia sul 2-2. Da qui ha inizio una fase molto concitata, nella quale nessuno riesce a tenere il proprio servizio e si susseguono i ribaltoni: il francese vola sul 4-3 contro un Sinner frenetico e mantiene il vantaggio fino al 6-5, trovando tre ace in un solo game e sfiorando la doppia cifra.