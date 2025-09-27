Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis: Sinner avanti a Pechino, ma che fatica contro Atmane

Jannik supera il francese in tre set 6-4, 5-7, 6-0 e vola ai quarti dopo 2h21' di gioco

27 Set 2025 - 11:38

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del China Open a Pechino, ma non senza difficoltà. Il servizio di Atmane mette in crisi l'altoatesino, che sbaglia molto nel secondo set e concede un parziale al rivale, sconfiggendolo solo dopo 2h21' di gioco e un terzo set condizionato dall'infortunio del rivale. La sfida si chiude col punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 a favore dell'azzurro, che conquista i quarti di finale: sfiderà l'ungherese Marozsan

Non arrivano con relativa facilità, i quarti di finale nel China Open per Jannik Sinner. L'azzurro deve sudare, a Pechino, per sconfiggere uno stoico Térence Atmane: punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 con annesso infortunio nell'ultimo set per il francese. Si inizia subito con un Sinner molto propositivo, che piazza il prmo break e vola sul 3-1, sprecando tre palle break e chiudendo il quarto gioco solo ai vantaggi. Atmane serve benissimo e resta a lungo in gioco, coi suoi ace e le sue soluzioni in battuta, ma si arrende sul 6-4: primo set point annullato, poi ecco un altro game lunghissimo per risolvere il set a favore di Sinner. Nel secondo parziale succede di tutto, invece, con dei continui colpi di scena. Si inizia con otto punti di fila per Sinner, poi Atmane reagisce con un game a zero e pareggia sul 2-2. Da qui ha inizio una fase molto concitata, nella quale nessuno riesce a tenere il proprio servizio e si susseguono i ribaltoni: il francese vola sul 4-3 contro un Sinner frenetico e mantiene il vantaggio fino al 6-5, trovando tre ace in un solo game e sfiorando la doppia cifra. 

Jannik sembra in grado di portare la sfida al tiebreak e giocarsi la vittoria in due set, poi crolla a sorpresa: Atmane passa al secondo set point e chiude il parziale sul 7-5, sfruttando i tanti passaggi a vuoto dell'azzurro. Non c'è però partita nel terzo e decisivo parziale, fortemente influenzato dai problemi fisici del francese, che accusa prima dei crampi e poi un serissimo problema all'inguine che lo rende incapace di rispondere al servizio dell'altoatesino. Sinner ne approfitta per chiudere il set sul 6-0, contro un avversario stoico: pur urlando di dolore a ogni tentativo di servizio, Atmane riesce a tirare una prima a 223km/h e non alza bandiera bianca fino alla fine. La sfida si chiude comunque sul punteggio di 6-4, 5-7, 6-0: Sinner la risolve dopo 2h21' di gioco e sfiderà Fabian Marozsan nei quarti di finale a Pechino.

sinner
atp pechino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Paura per Alcaraz per un problema alla caviglia: "Non pensavo avrei continuato"

ATP 500 di Pechino, Sinner cancella gli US e supera all'esordio Cilic

Sinner mette nel mirino Alcaraz: "Sto lavorando per essere un giocatore migliore"

Sinner: "Molto contento della mia prova. Davis? Devo ancora decidere"

Naldi e Sinner si ritrovano: "Non c'è rancore, il passato non si può cambiare"

Sinner giocherà in Davis? La scelta tra calendario, Alcaraz e il precedente del 2023

Notizie del giorno
Vedi tutti
Messi, che magia
12:30
Messi, che magia
12:30
Milan, Allegri: "Napoli favorito per lo scudetto. Per noi un test importante nella crescita"
12:29
Sinner soddisfatto: "Sto cercando di arricchire il mio gioco, Atmane difficile da affrontare"
12:27
West Ham: esonerato il tecnico Potter
12:25
Tokyo, caviglia ok e Alcaraz elimina Bergs senza patemi