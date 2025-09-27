Tennis: Sinner avanti a Pechino, ma che fatica contro Atmane

Jannik supera il francese in tre set 6-4, 5-7, 6-0 e vola ai quarti dopo 2h21' di gioco
Jannik Sinner conquista i quarti di finale del China Open a Pechino, ma non senza difficoltà. Il servizio di Atmane mette in crisi l'altoatesino, che sbaglia molto nel secondo set e concede un parziale al rivale, sconfiggendolo solo dopo 2h21' di gioco e un terzo set condizionato dall'infortunio del rivale. La sfida si chiude col punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 a favore dell'azzurro, che conquista i quarti di finale: sfiderà l'ungherese Marozsan.
Non arrivano con relativa facilità, i quarti di finale nel China Open per Jannik Sinner. L'azzurro deve sudare, a Pechino, per sconfiggere uno stoico Térence Atmane: punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 con annesso infortunio nell'ultimo set per il francese. Si inizia subito con un Sinner molto propositivo, che piazza il prmo break e vola sul 3-1, sprecando tre palle break e chiudendo il quarto gioco solo ai vantaggi. Atmane serve benissimo e resta a lungo in gioco, coi suoi ace e le sue soluzioni in battuta, ma si arrende sul 6-4: primo set point annullato, poi ecco un altro game lunghissimo per risolvere il set a favore di Sinner. Nel secondo parziale succede di tutto, invece, con dei continui colpi di scena. Si inizia con otto punti di fila per Sinner, poi Atmane reagisce con un game a zero e pareggia sul 2-2. Da qui ha inizio una fase molto concitata, nella quale nessuno riesce a tenere il proprio servizio e si susseguono i ribaltoni: il francese vola sul 4-3 contro un Sinner frenetico e mantiene il vantaggio fino al 6-5, trovando tre ace in un solo game e sfiorando la doppia cifra.
Jannik sembra in grado di portare la sfida al tiebreak e giocarsi la vittoria in due set, poi crolla a sorpresa: Atmane passa al secondo set point e chiude il parziale sul 7-5, sfruttando i tanti passaggi a vuoto dell'azzurro. Non c'è però partita nel terzo e decisivo parziale, fortemente influenzato dai problemi fisici del francese, che accusa prima dei crampi e poi un serissimo problema all'inguine che lo rende incapace di rispondere al servizio dell'altoatesino. Sinner ne approfitta per chiudere il set sul 6-0, contro un avversario stoico: pur urlando di dolore a ogni tentativo di servizio, Atmane riesce a tirare una prima a 223km/h e non alza bandiera bianca fino alla fine. La sfida si chiude comunque sul punteggio di 6-4, 5-7, 6-0: Sinner la risolve dopo 2h21' di gioco e sfiderà Fabian Marozsan nei quarti di finale a Pechino.
