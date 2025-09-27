Torino, Baroni: "Parma? Merita più punti di quelli che ha, ci stiamo preparando bene"

Marco Baroni ha presentato così, in conferenza stampa, la sfida tra il suo Torino e il Parma: "Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili - le parole dell'allenatore granata -. Il Parma merita più punti di quelli che ha, è un campo difficile e ci stiamo preparando bene. Modulo? Non sono uno che ama cambiare o variare. Ci sono momenti, durante le costruzioni di una squadra, in cui è fondamentale trovare equilibrio e compattezza. Non torno indietro parlando del ritiro, di chi c'era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi. Abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un'identità forte di squadra, che porti pressione, che vada forte sull'uomo. Non è un sistema di gioco, ma dobbiamo trovare l'energia. Nella prima parte di ritiro giocavamo 4-2-3-1 con Cacciamani, Gabellini e Sanabria. Quando sei in costruzione, il tutto e subito lo vogliamo solo noi...Sono contento di questi ragazzi, dobbiamo cercare la miglior condizione psico-fisica di tutti. Nkounkou è appena arrivato in Italia, non è che queste cose si migliorano in una settimana. Stiamo facendo un percorso, noi siamo dentro con il lavoro".