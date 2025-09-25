Logo SportMediaset
Tennis
TENNIS

Che paura per Alcaraz: problema alla caviglia, poi si rialza e stravince

25 Set 2025 - 14:19
Paura per Carlos Alcaraz nel match d'esordio a Tokyo contro Baez. Lo spagnolo è caduto dopo aver appoggiato male il piede sinistro, ed è parso molto sofferente per un problema alla caviglia sinistra. Dopo il medical timout e una vistosa fasciatura, lo spagnolo ha ripreso la partita e vinto l'incontro 6-4, 6-2. 

"Ero spaventato. Non dico una bugia - ha detto a fine partita Carlos - Mi sono sentito male la caviglia e non mi sentivo bene. Sono solo contento di aver potuto giocare dopo. Cercherò di essere pronto per la prossima partita. Ora devo pensare a recuperare e vedere se sarò a un livello sufficiente per competere. Sono stato sfortunato. Nei primi cinque minuti ho pensato che non avrei continuato"

