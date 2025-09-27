Il Comitato paralimpico revoca la sospensione di Russia e Bielorussia, sdegno Ucraina

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato la sospensione parziale di Russia e Bielorussia, in vigore dopo l'invasione dell'Ucraina. La decisione presa a Seul dall'assemblea generale IPC apre le porte alla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 non più come neutrali, ma sotto le bandiere nazionali. A decidere chi potrà partecipare ai Giochi saranno però le singole federazioni internazionali, diverse delle quali al momento escludono gli atleti di Mosca e Minsk.