Volley, De Giorgi: "Il gruppo ha fatto la differenza, Bulgaria avversaria talentuosa"

"La squadra è rimasta sempre molto lucida, con l'idea chiara di cosa doveva fare per uscirne - ha proseguito De Giorgio -. Ne avevamo parlato, lo avevamo preparato, e quindi tutti i ragazzi erano lucidi nelle scelte da fare. Oggi bisogna dire che Francesco Sani, quando è entrato, ha girato dei momenti importanti dei set. Anche Luca Porro ha dato un grande contributo, così come Anzani, che ha preso dei muri decisivi. Questo deve essere il nostro spirito. Siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza".