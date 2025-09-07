Us Open, Alcaraz batte Sinner in finale e torna numero uno al mondo

LA CRONACA DI SINNER-ALCARAZ



Quarto set

4-6 - Sinner gioca a tutto braccio, ma è sempre al limite. Lo spagnolo invece prova a restare concentrato. I primi due match point non bastano a chiudere la partita, poi Carlos piazza un ace micidiale ed è finita. Alcaraz batte Sinner in quattro set (2-6, 6-3, 1-6, 4-6), vince gli Us Open 2025 e torna in vetta al ranking Atp!

4-5 - Con le spalle al muro, Jannik continua a sbagliare troppo rispetto al solito, ma abbassa i giri del servizio per giocare la prima e rimane in partita

3-5 - Carico al servizio, Alcaraz va spedito come un treno e tiene il game a zero

3-4 - Contro un Alcaraz aggressivo, Sinner regge lo scambio dal fondo, serve bene e resta in scia nel punteggio

2-4 - Sinner prova ad aumentare i giri della risposta per restare aggrappato al match, ma Alcaraz è implacabile nel turno di servizio e chiude il game con il nono ace consolidando il break

2-3 - Due servizi vincenti e due errori di Jannik portano rapidamente il game sul 30 pari, poi un doppio fallo regala ad Alcaraz la decima palla break del match. Occasione che lo spagnolo concretizza grazie a un dritto lungo di Sinner

2-2 - Alcaraz inizia il game con un serve & volley, poi spedisce un dritto sul nastro, piazza un ace e pareggia i conti grazie a un errore di Sinner in manovra e a un altro servizio vincente.

2-1 - Poco incisivo e preciso con la prima, Sinner deve iniziare il punto spesso con la seconda e fare i conti con le accelerazioni di Alcaraz. Tema tattico che costringe l'azzurro a tentare qualcosa di diverso e ad avanzare per chiudere il punto. Il 30-15 arriva con una buona voleé di rovescio, poi un errore di Carlos e una buona prima valgono il 2-1

1-1 - Il primo punto del game è un gran passante di Alcaraz, poi Sinner sbaglia la misura col dritto dal fondo e dopo un buon rovescio lungolinea incassa un altro rovescio super dello spagnolo e deve arrendersi a una gran palla corta di Carlos

1-0 - ll game inizia con 0-15 e seconda di servizio per Sinner, poi Alcaraz va fuorigiri col dritto, ma tiene alta la pressione e l'azzurro deve subito affrontare una palla break. Una buona combinazione servizio-dritto salva Jannik, poi un doppio fallo concede una seconda chance allo spagnolo. Occasione che Sinner annulla con una grandissima volée di rovescio, rimettendo poi il game in carreggiata grazie a un rovescio lungolinea e a un arrore di Carlos.