Tennis
us open

Us Open 2025, Alcaraz: "Bravo Jannik, è incredibile quello che hai fatto fin qui"

Il nuovo numero al mondo dopo la vittoria contro Sinner: "Ringrazio il mio team e la mia famiglia"

07 Set 2025 - 23:56
1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Carlos Alcaraz batte Sinner agli Us Open 2025 e torna numero uno al mondo, le prime parole dello spagnolo sono dedicate proprio all'amico-rivale: "Jannik, è incredibile quello che hai fatto quest’anno, hai tenuto un livello altissimo in ogni torneo giocato. Ormai vedo più te della mia famiglia... è bellissimo dividere con te il campo e lo spogliatoio. Congratulazioni a te e al tuo team per come lavorate duro, per come migliorate ogni giorno e per quello che state facendo".

Il 22enne poi passa al suo team: "Sono fortunato ad avervi, siete al mio fianco così come la mia famiglia, e vi ringrazio per il lavoro duro e l'impegno col quale mi fate diventare migliore non solo come tennista ma come persona. Ogni traguardo e ogni risultato che raggiunto è anche merito vostro. Che bello avere qui con me papà, fratello e zio, e saluto mamma e fratellino che sono a casa. Grazie".

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

