Us Open 2025, Sinner: "Carlos ha giocato meglio, più di così non potevo fare"

Dopo aver perso la finale degli Us Open contro Carlas Alcaraz e il numero uno del mondo dopo 65 settimane (454 giorni), Jannik Sinner rende omaggio all'avversario. "Prima di tutto, congratulazioni a Carlos e al suo staff. C'è un grande lavoro dietro questo successo - ha detto il campione azzurro alla fine del match -. Oggi ha giocato meglio di me. Godetevela, è un grande momento". "Grazie al mio staff per sostenermi e comprendermi. Sappiamo noi quanta dedizione dobbiamo metterci ogni giorno - ha aggiunto -. Abbiamo fatto grandi partite quest'anno e sono molto contento di aver condiviso con voi, la mia famiglia e le persone che amo questi momenti". "Oggi ho fatto del mio meglio - ha proseguito l'altoatesino -. Più di così non potevo fare".