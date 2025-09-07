Logo SportMediaset
Us Open 2025, Sinner: "Carlos ha giocato meglio, più di così non potevo fare"

Dopo 65 settimane da numero uno, l'altoatesino superato da Alcaraz in vetta al ranking Atp

07 Set 2025 - 23:52
1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo aver perso la finale degli Us Open contro Carlas Alcaraz e il numero uno del mondo dopo 65 settimane (454 giorni), Jannik Sinner rende omaggio all'avversario. "Prima di tutto, congratulazioni a Carlos e al suo staff. C'è un grande lavoro dietro questo successo - ha detto il campione azzurro alla fine del match -. Oggi ha giocato meglio di me. Godetevela, è un grande momento". "Grazie al mio staff per sostenermi e comprendermi. Sappiamo noi quanta dedizione dobbiamo metterci ogni giorno - ha aggiunto -. Abbiamo fatto grandi partite quest'anno e sono molto contento di aver condiviso con voi, la mia famiglia e le persone che amo questi momenti". "Oggi ho fatto del mio meglio - ha proseguito l'altoatesino -. Più di così non potevo fare".

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

"Voglio ringraziare tutti quelli che rendono speciale questo posto e questo torneo lavorando dietro le quinte - ha continuato Sinner -. Sono state tre settimane molto lunghe e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo". Infine un messaggio ai tifosi: "Siete meravigliosi. Noi giocatori siamo felici di stare in campo facendo del nostro meglio per rendere lo spettacolo il più bello possibile"

