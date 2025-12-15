Biasin: "Milan, pari con il Sassuolo? Ha sbagliato Allegri"

A Pressing si parla di Milan-Sassuolo finita 2-2 con le polemiche per l'arbitraggio di Crezzini. Secondo Fabrizio Biasin: "Possiamo dire che Allegri, bravissimo sempre a gestire i 90 minuti, questa volta ha sbagliato qualcosa nella gestione? Tipo il cambio di Pulisic". Riccardo Trevisani torna a pungere Sandro Sabatini: "Visto che settimana scorsa avevi detto che il Napoli aveva vinto perché la Juve aveva tolto Yildiz, pensavo che questa volta dicessi che il Sassuolo ha pareggiato perché Allegri ha tolto Pulisic...". La risposta arriva subito: "Secondo me quello di Pulisic è un cambio che non rifarebbe, se potesse rigiocare questa partita". E Christian Panucci se la ride: "Stasera hai grande personalità Sandro!".