Tennis, Roland Garros: Alcaraz avanti col brivido, Rune sfiderà Musetti

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz si qualifica agli ottavi degli Open di Francia, ma prova anche un enorme brivido nel terzo e nel quarto set, prima di chiudere i giochi in 3h14' contro Damir Dzumhur: 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 il punteggio. Lo spagnolo sembra pronto a chiudere rapidamente i giochi nel primo set, dove domina concedendo un solo game al rivale, ma pian piano il bosniaco entra in partita e inizia a rispondere colpo su colpo. Alcaraz comanda ancora gli scambi nel secondo parziale, vinto 6-3, poi si ritrova completamente in balia del rivale. Dzumhur lo fa correre e sfiancare, lo sorprende con la varietà dei colpi e si prende il terzo parziale (6-4), ma soprattutto si porta in vantaggio nel quarto. Il rischio del quinto parziale è concreto quando il bosniaco sogna il 5-4, poi Alcaraz rinviene e chiude i giochi. Il momento-chiave avviene sul servizio del rivale quando il bosniaco, dopo aver annullato il primo match point, incappa in due errori consecutivi: gioco, partita e incontro per Alcaraz nel quarto set, dopo 3h14' di gioco.



Passa il turno anche Holger Rune (10), che sarà il prossimo sfidante di Lorenzo Musetti e arriverà senza dubbio più stanco al turno seguente: rimonta e vittoria in cinque set su Halys (4-6, 6-2, 5-7, 7-5, 6-2). Prosegue anche il cammino di Frances Tiafoe (15), che dà vita a una facile vittoria nel derby contro Korda (23): 7-6, 6-3, 6-4 nella sfida tra statunitensi. Proseguono le favole di Popyrin (25) e Altmaier, che elimina Medjedovic, mentre si interrompe il cammino di Karen Khachanov (24). Il russo si fa rimontare da Tommy Paul (12) e perde al quinto: 6-3, 3-6, 7-6, 3-6, 6-3 il punteggio. Ci saranno dunque tre statunitensi agli ottavi, vista anche la vittoria di Shelton (13) su Gigante. Si completano le prime quattro sfide del prossimo turno: Musetti-Rune, Tiafoe-Altmaier, Popyrin-Paul, Shelton-Alcaraz.



TABELLONE FEMMINILE

Proseguono con pochissime difficoltà le due grande favorite nel seeding al femminile. Aryna Sabalenka (1) travolge la serba Danilovic col punteggio di 6-2, 6-3, netto anche il successo per la detentrice Iga Swiatek (5): 6-2, 7-5 sulla rumena Cristian. Avanza anche Elena Rybakina (12), che conferma il proprio vantaggio negli scontri diretti su Ostapenko (21): doppio 6-2 per la kazaka. Prosegue il cammino di Zheng Qinwen (8) e Samsonova (19), mentre il duello tra teste di serie premia Anisimova (16): 7-6, 6-4 sulla danese Tauson (22). Infine ecco la sfida che interessa Jasmine Paolini (4), che scopre la sua avversaria negli ottavi: sarà Elina Svitolina (13), che ha eliminato la statunitense Pera con un doppio 7-6. Si completano dunque quattro match della top-16: Sabalenka-Anisimova, Samsonova-Zheng Qinwen, Paolini-Svitolina e Swiatek-Rybakina.